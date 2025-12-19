La supergripe llega a Argentina y Brasil

Las autoridades sanitarias de Sudamérica se encuentran en alerta máxima tras la detección confirmada del subclado K de la influenza A (H3N2) en Argentina y Brasil. La variante, que ya ha activado protocolos de emergencia en Chile y Bolivia, se caracteriza por mutaciones genéticas que podrían aumentar la transmisibilidad, aunque los expertos enfatizan que actualmente no parece ser más letal que cepas anteriores de gripe común.

En Buenos Aires, el Instituto Nacional Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) confirmó los tres primeros casos de Argentina mediante secuenciación genómica. Dos casos se identificaron en la provincia de Santa Cruz entre adolescentes, mientras que otro se detectó en un niño hospitalizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los tres pacientes se recuperaron sin complicaciones. Las autoridades federales se están coordinando con las 24 provincias para monitorear cambios en la gravedad o los patrones de infección.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Brasil ha identificado cuatro casos iniciales tras un semestre “atípico” de circulación viral. En el estado de Pará, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmó un caso “importado” vinculado a un viajero que regresó de Fiyi, mientras que tres casos adicionales en el estado de Mato Grosso do Sul se clasificaron inicialmente como “en investigación” hasta que los resultados del Instituto Adolfo Lutz de São Paulo arrojaron resultados positivos para la variante K.

En este contexto, las autoridades sanitarias brasileñas advirtieron que la temporada de gripe de 2026 podría adelantarse y tener un mayor impacto debido a esta variante. Se explicó que el subclado K no es una enfermedad nueva, sino una variación genética menor del virus H3N2 existente. El cuadro clínico sigue siendo idéntico al de la gripe típica (fiebre, tos, fatiga).

Los datos de Australia y Nueva Zelanda —que recientemente atravesaron sus temporadas de gripe con esta variante— no mostraron un aumento en las tasas de mortalidad. Sin embargo, sí informaron acerca de una temporada de gripe prolongada, con una duración superior al promedio.

Las autoridades sanitarias de Argentina y Brasil enfatizaron que los programas de vacunación actuales siguen siendo eficaces para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y fallecimientos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha impulsado una vigilancia intensificada debido al aumento de hospitalizaciones en el hemisferio norte.

Las pruebas rápidas pueden identificar la cepa de forma temprana, lo que permite la administración oportuna de antivirales, que siguen siendo altamente eficaces contra la variante K, advirtieron los expertos. Las personas, especialmente niños y ancianos, deben buscar atención médica inmediata si experimentan dificultad para respirar, postración o fiebre alta persistente.

La principal preocupación para las autoridades sanitarias sigue siendo la baja tasa de vacunación, lo que brinda al virus más oportunidades de circular y mutar en la población.

Las autoridades bolivianas aún esperan los resultados de laboratorio internacionales para confirmar si una muerte reciente por H3N2 en Santa Cruz de la Sierra se debió específicamente a la variante K, mientras que la región de Ñuble en Chile sigue siendo el foco del primer caso localizado confirmado en el país.