Guaraní paraguayo es la moneda más estable de la región, según Bloomberg

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, destacó la fortaleza macroeconómica de su país

El guaraní paraguayo (PY₲) ha sido destacado como la moneda más estable y de mayor rendimiento de América Latina para 2025. En un informe publicado esta semana por el medio especializado Bloomberg Línea, la moneda paraguaya se ha apreciado más del 17% frente al dólar estadounidense este año, superando a los pesos de México y Colombia.

Mientras las economías vecinas han enfrentado crisis fiscales y una volatilidad cambiaria extrema, analistas citados por Bloomberg han calificado a Paraguay como un “oasis” regional de estabilidad, especialmente en comparación con la alta inflación en Argentina y Venezuela, o con la inestabilidad política de Brasil.

La fortaleza del guaraní se atribuye a las consistentes políticas macroeconómicas de Paraguay, que incluyen un control eficaz de la inflación, tasas de interés estables y una entrada constante de divisas. La apreciación del guaraní se produce en un momento en que el dólar muestra una debilidad global, lo que permite a la unidad del país sudamericano posicionarse como un referente regional en materia de confiabilidad financiera, en particular cuando se proyecta que Paraguay será una de las economías con mejor desempeño de la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas pronostica que el Producto Interno Bruto de Paraguay se expandirá un 5,5% este año. Además, el Banco Central del Paraguay (BCP) es aún más optimista: 6%.

El compromiso del país con la austeridad fiscal y la estabilidad monetaria está dando sus frutos. Se prevé que la inflación alcance el 4% este año y el 3,5% en 2026. Asimismo, el BCP ha mantenido su tasa de interés clave en el 6% desde marzo de 2024.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, destacó la fortaleza macroeconómica de su país, reflejada en la mejora de las calificaciones de Fitch y S&P. Además, se aguarda que el clima favorable produzca una cosecha abundante de soja (enero-mayo de 2026), mientras que el sector de la carne de res se beneficia de los altos precios internacionales. Las exportaciones aumentaron un 24,3 % este año.

Mientras la diversificación hacia servicios y tecnología está atrayendo una importante inversión extranjera, Paraguay está virando asimismo hacia el comercio Sur-Sur, con un enfoque principal en Brasil y Argentina para protegerse de las guerras comerciales mundiales.