Gas argentino alivia costos de generación eléctrica en Uruguay

El gas de Vaca Muerta permite a UTE gestionar mejor los recursos frente a las fluctuaciones climáticas

La empresa estatal de electricidad uruguaya, UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas), anunció esta semana que la importación de gas desde la vecina Argentina ha generado un ahorro de alrededor de US$3 millones en los primeros siete días.

Tras dos décadas de preparativos logísticos y expectativas diplomáticas, Uruguay ha comenzado a recibir gas natural de la formación Vaca Muerta en Argentina.

El acuerdo con la empresa Gasoducto Cruz del Sur permite a Uruguay acceder a las reservas de la provincia de Neuquén, lo que marca un punto de inflexión en la estrategia energética del país.

La principal beneficiaria del nuevo suministro es la central de ciclo combinado Punta del Tigre en San José. La planta ha iniciado un proceso de sustitución de combustibles, reemplazando parcialmente el costoso diésel por gas natural argentino, más rentable.

Según la titular de UTE, Andrea Cabrera, en la fase inicial del acuerdo se consumieron 7,5 millones de metros cúbicos de gas. El ahorro resultante de US$3 millones pone de manifiesto la marcada diferencia de precio entre el gas natural y los combustibles líquidos tradicionales. “Esta fue una fuente de energía que siempre soñamos tener, pero la oportunidad no se había materializado hasta ahora”, declaró Cabrera, señalando que Uruguay había mantenido la infraestructura de gasoductos necesaria durante 20 años, anticipando este cambio.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de un año con opciones de renovación, aunque sigue siendo un contrato interrumpible sujeto a la demanda interna argentina.

Dado que los pronósticos meteorológicos anuncian un verano seco, UTE prevé una alta demanda de electricidad debido al uso del aire acondicionado. El suministro de gas natural proporciona un colchón vital para la generación térmica durante los períodos de mayor consumo.

Cabrera explicó que el gas no reemplazará a las fuentes renovables como la eólica o la solar. En cambio, la empresa de servicios públicos utiliza una “ecuación económica” en tiempo real para determinar la combinación de combustibles más rentable con base en los precios del mercado.

Más allá de los costos directos, el funcionamiento de las turbinas con gas natural reduce el consumo de agua y ralentiza el desgaste, lo que retrasa eficazmente la necesidad de reinversiones a gran escala en el mantenimiento de la maquinaria.

Además, el gas natural se considera una alternativa más limpia que el diésel, en consonancia con los objetivos de UTE de reducir el impacto ambiental. La activación de esta línea de suministro pone fin a un período de 20 años durante el cual Uruguay pagó los costos de mantenimiento de una infraestructura de ductos prácticamente inactiva.