Falklands: el Gobierno felicita a los miembros recién electos de la Asamblea Legislativa

El MLA reelecto Jack Ford fue designado miembro del Consejo Ejecutivo y presidente de la Asamblea. Foto: FITV

El Gobierno de las Islas Falkland felicitó a todos los miembros recién electos de la Asamblea Legislativa tras la Elección General celebrada el jueves 11 de diciembre, seguida de la ceremonia de juramento.

La ceremonia de asunción fue un momento importante para la comunidad de las Falklands, al marcar el inicio de un nuevo período legislativo y el comienzo del trabajo por delante.

Agradecemos tanto a los MLAs que continúan en sus cargos como a los recién electos por postularse para representar a la población de las Islas Falkland, y esperamos trabajar junto a la Asamblea a medida que se consolida este nuevo período.

Los resultados oficiales de la elección reflejan la sólida participación de nuestra comunidad. Queremos agradecer a todos quienes tomaron parte en el proceso: votantes, candidatos, personal electoral y voluntarios, por contribuir a garantizar una elección ordenada y transparente.

La Oficial Electoral, Andrea Clausen, señaló:

“Quisiera agradecer a todos los candidatos por la forma positiva y respetuosa en que participaron en esta elección. Mi agradecimiento también al equipo electoral y a los voluntarios, que han trabajado incansablemente para asegurar un proceso fluido, justo y transparente. Y, por sobre todo, gracias a cada votante que se tomó el tiempo de participar. Su involucramiento es el corazón de nuestra democracia y su voz da forma al futuro de las Islas Falkland”.

Tras la ceremonia de juramento, los miembros de la Asamblea Legislativa también completaron la elección de los integrantes del Consejo Ejecutivo. Los resultados fueron los siguientes:

• MLA Jack Ford – electo para representar a Camp

• MLA Lewis Clifton – electo para representar a Stanley

• MLA Cheryl Roberts – electa como Miembro del Consejo Ejecutivo

Primer presidente de la Asamblea



Asimismo, la Asamblea 2025–2029, recientemente electa, acordó en sus primeras decisiones designar al MLA Jack Ford como primer presidente de la Asamblea Legislativa.

Las funciones del presidente se mantendrán, por el momento, tal como estaban bajo la Asamblea anterior. Continúan las discusiones sobre el funcionamiento de la nueva Asamblea, la asignación de carteras y los respectivos roles y responsabilidades de sus miembros.

El trabajo continuará en el próximo período para acordar los detalles sobre cómo funcionará esta Asamblea, y se brindarán nuevas actualizaciones oportunamente.