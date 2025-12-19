Emiten alertas sanitarias en Chile y Bolivia por supergripe

Autoridades sanitarias en ambos países insistieron en que las vacunas actuales contra la gripe siguen siendo la defensa más eficaz contra la enfermedad grave y la muerte

Las autoridades sanitarias de Chile y Bolivia activaron protocolos epidemiológicos de emergencia tras la llegada confirmada de una nueva variante de influenza A (H3N2) altamente transmisible, conocida como subclado K (también llamada “superegripe”).

La variante, detectada en más de 34 países, se caracteriza por su capacidad de evadir parcialmente los anticuerpos de infecciones previas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualmente parece tener una tasa de letalidad menor en comparación con cepas anteriores.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Chile confirmó el primer caso de la variante K en Ñuble. La detección fue validada por el Instituto de Salud Pública (ISP) mediante monitoreo genómico continuo. El ministro local Gustavo Rojas Medina informó que la persona afectada se encontraba en buen estado de salud.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a los grupos de alto riesgo —incluyendo adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personal sanitario— para que completen sus esquemas de vacunación. Si bien la variante ya se había detectado previamente en el país, el caso de Ñuble marca la primera vez que se identifica una región específica como un foco activo de la mutación.

En la vecina Bolivia, las autoridades declararon una Alerta Naranja en el departamento de Santa Cruz y activaron la vigilancia de emergencia en Cochabamba tras varios brotes de H3N2 vinculados a viajes internacionales.

En Cochabamba se confirmó un brote familiar que afectó a cinco personas recién llegadas de Estados Unidos. El paciente principal, un hombre de edad avanzada, requirió hospitalización por dificultad respiratoria grave.

Además, un paciente que había llegado de Japón vía Brasil falleció a causa de H3N2 en Santa Cruz de la Sierra. Las autoridades investigan si esta muerte fue causada específicamente por la variante K.

Dado que Bolivia carece de la infraestructura de laboratorio especializada para aislar la variante K, se han enviado muestras del paciente fallecido y de otros casos sospechosos al extranjero para su análisis.

A pesar de la preocupación por la transmisibilidad de la variante, los ministros de salud de ambos países enfatizaron que las vacunas contra la influenza actuales siguen siendo la defensa más eficaz contra la enfermedad grave y la muerte.