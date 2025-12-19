CAF aprueba paquete de US$980 millones para Uruguay

El paquete se alinea con la transformación de CAF en un “banco verde” para la región, explicó Díaz-Granados

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) autorizó una histórica operación de crédito de US$980 millones para Uruguay. Esta aprobación representa uno de los mayores compromisos financieros en la historia de la organización con el país, orientado a una profunda modernización de la infraestructura pública, la resiliencia climática y la integración social.

El financiamiento apunta a reducir las brechas socioeconómicas y proteger la economía nacional de impactos externos, mediante la asignación de fondos a cuatro objetivos principales.

El Área Metropolitana de Montevideo recibirá US$300 millones para establecer un sistema de transporte de alta capacidad y bajo en carbono. El proyecto, que beneficiará a aproximadamente 1,86 millones de habitantes de Montevideo, Canelones y San José, incluye la creación de una nueva “Agencia del Sistema Metropolitano de Transporte” para coordinar esfuerzos entre los ministerios nacionales y los gobiernos locales.

Por su parte, el programa “Más Barrio”, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, recibirá US$250 millones para centrarse en 21 zonas prioritarias de alta vulnerabilidad con el fin de integrar el desarrollo urbano con la seguridad ciudadana, beneficiando directamente a aproximadamente 70.000 personas en su fase inicial.

Otros US$300 millones para liquidez de emergencia contingente crearán una línea de crédito flexible para una respuesta rápida a crisis de gestión de deuda y desastres climáticos. Cabe destacar que US$150 millones están reservados específicamente para su desembolso inmediato tras fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones.

Finalmente, la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) gestionará US$130 millones para proyectos de infraestructura en los 19 departamentos (provincias), con el fin de abordar la brecha territorial norte-sur. Según datos de la CAF, si bien el 17% de la población nacional se considera vulnerable, estas cifras aumentan considerablemente en las regiones del norte del país.

El presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, calificó la aprobación como “histórica”, señalando que el paquete se alinea con la transformación del banco en un “banco verde” para la región.

“Estos proyectos son instrumentos necesarios para fortalecer la cohesión social y aumentar la resiliencia frente a la crisis climática”, señaló el ejecutivo colombiano.