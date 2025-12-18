Presidente boliviano elimina subsidios a combustibles y aumenta salario mínimo

Paz culpa a las administraciones de Evo Morales y Luis Arce Catacora por “20 años de saqueo y despilfarro”

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, anunció una drástica reforma económica, declarando el estado de “emergencia económica, financiera, energética y social”. Esta medida incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes durante más de 20 años y un aumento significativo del salario mínimo para compensar la inflación resultante.

Describió la medida como una “decisión histórica para rescatar la patria” que permitirá al gobierno “actuar con rapidez, coordinar al Estado y tomar medidas firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.

Durante dos décadas, Bolivia mantuvo un precio fijo del combustible de aproximadamente 0,53 dólares por litro, lo que le costó al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales. Paz insistió en que el país ya no podía operar “con las normas de los últimos 20 años”. Añadió que “los bolivianos sabemos que debemos ser honestos con nosotros mismos en materia de hidrocarburos”.

En consecuencia, los nuevos precios de los combustibles son los siguientes: Gasolina Especial US$1 por litro, Gasolina Premium US$1,58 por litro, Diésel US$1,40 por litro. En el caso del gas de cocina, los precios se mantuvieron sin cambios para proteger el presupuesto familiar.

Además, el gobierno aumentará el salario mínimo nacional a partir del 2 de enero de 2026, de US$395 a US$474, a la vez que intensificará las redes de protección social.

Paz asumió su cargo el 8 de noviembre de 2025, heredando una economía que enfrentaba una grave falta de dólares estadounidenses, escasez crónica de combustible y una inflación creciente. El nuevo mandatario culpó a las administraciones anteriores de Evo Morales y Luis Arce Catacora por “20 años de saqueo y despilfarro”, afirmando que este decreto es necesario para sanear una “cloaca de dimensiones extraordinarias”.

Para estabilizar aún más el sector energético, el gobierno eliminó además el diésel de la lista de sustancias controladas, de manera de facilitar la importación privada a los sectores agroindustriales y del transporte.