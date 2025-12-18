India y Argentina firman acuerdo de desarrollo agrícola para 2025-27

Ambos países han reafirmado su compromiso con una colaboración científica bilateral

El Consejo Indio de Investigación Agropecuaria (ICAR) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina firmaron un convenio bilateral de colaboración agrícola en materia de gestión de recursos naturales y agronomía sostenible, que incluye labranza cero, mecanización, microrriego y fertirrigación.

El acuerdo también abarca la biotecnología vegetal y animal, el mejoramiento ganadero, las tecnologías de producción para cultivos de zonas templadas y tropicales, la agricultura digital, las medidas de bioseguridad y fitosanitarias, y el desarrollo de la cadena de valor.

Su implementación se realizará mediante investigación conjunta, intercambio de germoplasma, participación de expertos, programas de capacitación estructurados y visitas de estudio para abarcar la producción de hortalizas en invernadero, la floricultura y la fruta de zonas templadas.

Asimismo, se explicó que el acuerdo se extiende a las áreas de fisiología poscosecha, desarrollo de alimentos funcionales, diagnóstico veterinario, ganadería de precisión, tecnologías de aprovechamiento de residuos, mejoramiento de alimentos para animales mediante microorganismos, agricultura digital y sistemas sanitarios y fitosanitarios. El intercambio de germoplasma incluirá soja, girasol, maíz, arándanos, cítricos, papaya silvestre y especies de guayaba, así como cultivos hortícolas seleccionados, mencionaron las autoridades.

El Ministerio de la India añadió que ambos países también están profundizando la cooperación en las cadenas de valor de oleaginosas y leguminosas, en la mecanización agrícola y en el desarrollo hortícola, mediante infraestructura e intercambio de semillas.

En materia de sanidad vegetal y animal, se prevén estrategias regionales de erradicación de la fiebre aftosa y una mayor colaboración en la vigilancia y el control de la langosta mediante intercambios técnicos y mejores prácticas.

Además, ambas partes reafirmaron su compromiso con una colaboración científica y acordaron realizar un seguimiento y una revisión anuales para garantizar una implementación y un progreso eficaces.