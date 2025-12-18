Estrella del fútbol ecuatoriano asesinada por sicarios

Pineida y su pareja murieron en el ataque, pero su madre sobrevivió

El defensa del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, y su pareja fueron asesinados por sicarios en Guayaquil en la tarde del miércoles. La madre del futbolista, que estaba de compras con la pareja, resultó herida en el ataque, pero se encuentra fuera de peligro.

Según medios locales, dos hombres armados en motocicletas siguieron el vehículo de Pineida. Al detenerse frente a una carnicería, los atacantes abrieron fuego.

El coronel de policía Edison Palacios declaró a la prensa que las pruebas apuntaban a un “ataque selectivo” y no a un robo al azar, ya que los tiradores huyeron inmediatamente sin llevarse ninguna pertenencia. No hay registros de amenazas previas contra el jugador de 33 años y no se han realizado arrestos.

Pineida jugó tres temporadas con el Barcelona SC, disputando 224 partidos y ganando dos títulos de liga. Fue pieza clave en las selecciones que alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021.

Además, jugó para el Fluminense brasileño (ganó el Campeonato Carioca en 2022) y disputó ocho partidos con la selección ecuatoriana, incluyendo participaciones en las eliminatorias mundialistas y la Copa América de 2015 y 2021. Aunque comenzó la temporada 2025 como capitán del Barcelona, su tiempo de juego había disminuido últimamente. El club emitió un comunicado expresando su “profundo pesar” por el asesinato.

“El Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado oficialmente del fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, tras un atentado en su contra”, comenzó el equipo amarillo en sus redes sociales. En las próximas horas, brindaremos información oportuna sobre los eventos que se realizarán en su memoria. Por ahora, pedimos a nuestros socios, aficionados y público en general que oren por su eterno descanso y por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor“, añadió el club.

”El Fluminense Football Club recibió con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, atleta que jugó para el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, publicó el club brasileño en redes sociales.