Trump ordena bloqueo total de petroleros venezolanos

Petroleros actualmente en Venezuela corren el riesgo de ser incautados si salen, lo que podría paralizar la industria petrolera del país (Foto AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes un bloqueo naval “total y completo” de todos los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela, lo que representa la medida más agresiva contra el sector energético de Caracas hasta la fecha. El anuncio se produjo tras la reciente incautación de un buque sancionado.

Alegando la necesidad de proteger los intereses estadounidenses, el mandatario afirmó que la flota estadounidense en el Caribe, liderada por el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, continuará expandiendo su presencia.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, escribió Trump. Además, exigió la devolución del “petróleo, tierras y otros activos” que, según él, fueron robados a Estados Unidos, afirmando que el bloqueo se mantendrá hasta que se cumplan estas demandas.

La medida se dirige contra la “flota fantasma” de petroleros que Venezuela utiliza para eludir las sanciones vigentes. Se cree que este bloqueo podría tener efectos devastadores para el régimen chavista de Nicolás Maduro. Con una capacidad de almacenamiento limitada, una suspensión total de las exportaciones podría obligar a Venezuela a cerrar sus yacimientos petrolíferos. Además, el crudo sancionado, que ya se vende con descuento, se enfrenta a una mayor devaluación a medida que aumentan los riesgos para las navieras. La mayor parte de los 930.000 barriles diarios de Venezuela se exportan actualmente a China; un bloqueo cortaría esta vital fuente de ingresos. El bloqueo se produce en medio de una creciente actividad militar estadounidense en la región.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcotráfico, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, declaró Trump. Funcionarios estadounidenses también vincularon con Irán y Hezbolá al petrolero recientemente incautado.

Expertos en energía sugieren que la inclusión de navieras específicas en las listas de sanciones constituye una “escalada significativa”. Muchos buques actualmente en puertos venezolanos podrían no salir sin riesgo de incautación, lo que podría causar una paralización total de la industria primaria del país.