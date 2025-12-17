PDVSA promete continuar exportaciones de petróleo

Delcy Rodríguez se hizo eco del anuncio de PDVSA

La petrolera estatal venezolana, PDVSA, declaró este miércoles que sus operaciones de exportación siguen plenamente funcionales, en una postura desafiante frente al bloqueo naval recientemente anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El anuncio, del que se hizo eco la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se produce tras una semana de crecientes tensiones en el Caribe. El martes, la administración Trump designó al gobierno venezolano como “organización terrorista extranjera” y ordenó un bloqueo marítimo, pocos días después de que, según informes, las fuerzas estadounidenses se apoderaran de un petrolero frente a la costa venezolana.

PDVSA afirmó en un comunicado que su flota seguirá navegando en “pleno ejercicio del derecho a la libre navegación y comercio”. La compañía enfatizó que sus buques mantienen todos los seguros, soporte técnico y garantías operativas para cumplir con los compromisos internacionales.

“Las operaciones de exportación de petróleo crudo y derivados se desarrollan con normalidad”, decía el comunicado, enmarcando los continuos envíos como un acto de “soberanía energética” protegido por la Carta de la ONU y el derecho marítimo internacional.

El gobierno venezolano caracterizó las recientes acciones estadounidenses —en particular la incautación de un petrolero la semana pasada— como “actos de piratería internacional” y “robo”. El documento de PDVSA desestimó las acusaciones de “narcoterrorismo” de Trump por considerarlas infundadas, y señaló que organismos internacionales como la ONU no han apoyado tales afirmaciones.

A pesar de años de medidas coercitivas unilaterales, ciberataques y sabotajes, la dirigencia de PDVSA sostiene que la capacidad operativa de la industria permanece “intacta”.

Además, Venezuela tiene la intención de cuestionar la legalidad del bloqueo ante foros internacionales, al tiempo que PDVSA atribuyó el mérito a su “mano de obra decidida” por mantener la producción a pesar del aumento de la presencia militar hostil en el Caribe, que marca una de las escaladas más significativas en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en los últimos años.

El régimen de Caracas insiste en que su petróleo seguirá llegando a los mercados globales independientemente de las “amenazas imperiales”. El martes, el gobierno bolivariano denunció formalmente a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acusando a Washington de “piratería de Estado” y del secuestro de la tripulación de un barco, en relación con el incidente del 10 de diciembre que involucró a un petrolero que transportaba crudo venezolano, en presunta violación de varias normas internacionales.