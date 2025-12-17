Paraguay entre aliados clave de EE UU, dice Encargado de Negocios

Alter describió el potencial para una futura asociación económica y tecnológica como “casi ilimitado”

Robert Alter, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, ha caracterizado a Paraguay como uno de los aliados globales más importantes de su país. En declaraciones a Radio Ñandutí, Alter destacó el fortalecimiento de los vínculos bilaterales tras la firma de un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad destinado a desmantelar el crimen organizado.

El diplomático enfatizó que el pacto de seguridad recientemente firmado marca un paso fundamental en la alianza estratégica entre las dos naciones. Señaló asimismo que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recientemente resaltó ante la comunidad internacional que Paraguay ocupaba una posición central entre los socios estratégicos de Washington.

Si bien la seguridad sigue siendo una piedra angular de la relación, Alter explicó que el alcance de la cooperación bilateral se estaba expandiendo a varios sectores, incluidos los minerales críticos esenciales para la industria moderna, el fortalecimiento de la resiliencia logística y la colaboración en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Alter describió el potencial de una futura asociación económica y tecnológica como “casi ilimitado”.

En materia de seguridad regional, también detalló que la triple estrategia que se emplea actualmente consiste en bloquear el flujo de narcóticos por el territorio paraguayo, al mismo tiempo que desmantelar la infraestructura de las organizaciones criminales y garantizar que las investigaciones conduzcan a procesamientos judiciales exitosos y condenas firmes.

El Encargado de Negocios destacó además que el nuevo acuerdo entre ambos países no incluye el establecimiento de una base militar estadounidense ni una presencia permanente de tropas en Paraguay. En cambio, prevé la llegada temporal de personal civil y militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estas visitas se limitarán estrictamente a ejercicios de entrenamiento conjuntos y programas de desarrollo de capacidades junto con las fuerzas paraguayas.