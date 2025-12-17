La Casa Blanca amplía la prohibición de viaje a la Autoridad Palestina y otros países

La permanencia tras el vencimiento de la visa y preocupaciones de seguridad motivaron la actualización de la medida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este martes una amplia proclamación que amplía significativamente la prohibición de viaje de la administración, alegando preocupaciones de seguridad nacional y procedimientos de control inadecuados.

La nueva orden impone restricciones totales de entrada a varios países y, por primera vez, afecta a los titulares de documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. Washington citó la presencia de grupos terroristas sancionados en Cisjordania y Gaza, alegando que la Autoridad Palestina ejerce “poco o ningún control” sobre estas zonas, lo que hace que sus documentos de viaje no sean fiables para las investigaciones de seguridad.

Esta medida supone una importante intensificación de la estrategia de “seguridad fronteriza” de la administración, tras una ronda previa de restricciones implementada en junio.

La Casa Blanca ha tomado medidas para limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina (documentos de la Autoridad Palestina). La Casa Blanca señaló que, si bien las nuevas autoridades intentan estabilizar el país tras años de conflicto, Siria aún carece de la “autoridad central adecuada” necesaria para la emisión segura de pasaportes. Además, Laos y Sierra Leona, que anteriormente solo enfrentaban restricciones limitadas, fueron “promovidos” a prohibiciones totales.

El gobierno también agregó 15 países a una lista secundaria que enfrentan limitaciones parciales de entrada, principalmente debido a las altas tasas de permanencia en el país tras el vencimiento de sus visas y la falta de cooperación en materia de deportaciones: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Esta medida surge tras una serie de incidentes de seguridad que han alimentado la línea dura de la administración. En junio, se impuso una prohibición a una docena de países, incluidos Afganistán y Haití, tras un ataque incendiario en Colorado perpetrado por una persona con una visa de turista vencida.

Trump también ha vinculado la ampliación con un reciente tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, utilizando los incidentes para criticar los protocolos de investigación de antecedentes de la administración anterior. A pesar de la amplitud de la prohibición, se mantienen varias excepciones, como las aplicables a residentes permanentes legales, diplomáticos, deportistas de alto nivel y personas con visas vigentes. El gobierno conserva asimismo la facultad de otorgar exenciones individuales por razones humanitarias, según se explicó.

La prohibición a Turkmenistán se levantó tras lo que la administración describió como una “colaboración productiva” en relación con el intercambio de datos de seguridad.