Banco Central de Chile rebaja tasa de interés al 4,5%

Factores internos y externos influyeron en la decisión del Banco Central

El Consejo del Banco Central de Chile votó por unanimidad este martes a favor de rebajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) al 4,5% en respuesta a una caída de la inflación más rápida de lo previsto y a la estabilización de las perspectivas económicas mundiales, tras mantener las tasas en el 4,75% durante su sesión anterior.

Según el comunicado oficial del banco, tanto la inflación total como la subyacente cayeron a una variación anual del 3,4% en noviembre. El banco proyecta ahora que la inflación alcanzará su objetivo del 3% para el primer trimestre de 2026.

“La inflación ha caído más rápido de lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global ligeramente mejor de lo esperado”, declaró el Consejo.

El organismo destacó además varios factores que influyeron en la decisión, como el aumento significativo del precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, sumado al recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre y la mejora de las condiciones del mercado bursátil mundial, que han proporcionado un impulso externo.

Además, la inversión local, en particular en maquinaria y equipos, ha demostrado ser más dinámica de lo previsto, aunque el sector minero continúa mostrando cierta debilidad. Asimismo, las tasas de interés a largo plazo han disminuido a nivel nacional. El peso chileno se ha apreciado y el mercado bursátil (IPSA) ha registrado ganancias.

A pesar de los datos optimistas, el Banco Central mantuvo la cautela, advirtiendo que los riesgos globales siguen siendo elevados y que no se puede descartar un deterioro repentino de las condiciones financieras internacionales. Por lo tanto, el Consejo se mantendrá flexible, ajustando las futuras fluctuaciones de las tasas en función de la evolución del panorama macroeconómico.