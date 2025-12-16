Perú confirma dos primeros casos de influenza H3N2 “variante K”

Ambos casos han sido dados de alta de sus hospitales y se reportan fuera de peligro

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) confirmó oficialmente este lunes la detección de los dos primeros casos de la variante K del subclase de influenza A (H3N2) en el país, tan solo un día después de emitir una alerta epidemiológica nacional para monitorear la posible entrada de enfermedades respiratorias durante la temporada navideña.

Los pacientes identificados son dos menores de uno y ocho años, respectivamente, que fueron atendidos en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador y el Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima. Las autoridades sanitarias confirmaron que ambos niños ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, insistió en que, si bien el virus ya está circulando, no constituye una pandemia.

Perú se unió a Costa Rica y México como uno de los primeros países de la región en confirmar la presencia de esta subclase específica, que ya se ha detectado en 32 países, incluidos Estados Unidos y Australia.

Munayco señaló que la probabilidad de una epidemia generalizada en el futuro inmediato es baja, principalmente porque Perú se encuentra actualmente en la temporada de verano.

“Las afecciones respiratorias tienden a aumentar en invierno. Nos estamos preparando para un posible aumento de casos el próximo año durante los meses más fríos”, explicó.

A pesar del bajo riesgo inmediato, los expertos en salud pública advierten que la alta transmisibilidad de la variante H3N2 podría sobrecargar el sistema nacional de salud si llega a zonas más vulnerables.

El especialista Javier Llamoza advirtió que el virus podría propagarse rápidamente en regiones con climas lluviosos o fríos, como la selva peruana. Además, “nos han informado que el Hospital Cayetano Heredia de Piura ya no cuenta con vacunas”, declaró Llamoza, calificando el problema de sistémico. Recalcó que debe abordarse antes de que las infecciones respiratorias alcancen su punto máximo.

Las autoridades sanitarias instaron a la población a mantenerse alerta, especialmente porque las festividades de fin de año incrementan los viajes nacionales e internacionales.