Milei y Kast marcan una nueva era en las relaciones bilaterales

“La libertad avanza en toda Latinoamérica”, señaló Kast. “¡Viva la libertad, carajo!”, respondió Milei

En su primer viaje internacional desde su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, el presidente electo José Antonio Kast se reunió el martes con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada. El viaje de Kast marcó un hito en la relación entre ambos países del Cono Sur.

Durante la reunión, el presidente Milei reiteró formalmente sus felicitaciones a Kast por su reciente victoria electoral. Además, ambos líderes establecieron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo de 2026, centrada en una mayor cooperación en el control fronterizo y un frente unido contra el crimen organizado transnacional, junto con nuevas iniciativas para promover la inversión y el comercio transfronterizos.

Asimismo, ambos políticos de derecha acordaron la reanudación de los mecanismos bilaterales de alto nivel para modernizar la conectividad regional.

Milei confirmó posteriormente su asistencia a la ceremonia de investidura de Kast, programada para el 11 de marzo en Santiago. El comunicado oficial enfatizó que la relación se guiará por la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada. Más allá de las formalidades diplomáticas, un objetivo central de la visita de Kast fue reunirse con José Luis Daza, el actual viceministro de Economía de Argentina, quien tiene doble nacionalidad. Según informes, Kast busca reclutar a Daza para su próxima administración, posiblemente como ministro de Hacienda.

Al respecto, el abogado católico admitió que “todas las posibilidades están abiertas”, mientras que cualquier nombramiento seguiría siendo una “decisión personal” de Daza.

Ambos líderes posaron con una motosierra dentro de la oficina presidencial mientras las imágenes se transmitían en la cuenta de TikTok de Milei. “La libertad avanza en toda Latinoamérica”, señaló Kast. “¡Viva la libertad, carajo!”, respondió Milei.