Machado se fractura una vértebra camino a Oslo, según medios noruegos

Machado se propone regresar a Venezuela para continuar su lucha contra el régimen de Maduro

Según el diario noruego Aftenposten, la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sufrió la fractura de una vértebra en su arriesgada huida a Oslo.

La lesión se identificó durante un examen en el Hospital Universitario Ullevål de la capital noruega, donde el personal médico detectó varias lesiones, la más significativa de las cuales fue la fractura de columna vertebral, que supuestamente se produjo durante la primera etapa de su viaje clandestino.

Se cree que las lesiones se produjeron el lunes pasado cuando Machado huyó de Venezuela a bordo de una pequeña embarcación pesquera. El viaje de cinco horas en mar abierto hacia la isla caribeña de Curazao se caracterizó por condiciones climáticas extremas, incluyendo fuertes vientos y oleaje.

“Se considera que el estado de la paciente está relacionado con las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela”, declaró a Aftenposten una fuente familiarizada con el caso. “El viaje incluyó cinco horas en una embarcación en alta mar en circunstancias muy intensas”. Magalli Meda, portavoz de Machado, confirmó el diagnóstico y aclaró el estado de la ganadora del Premio Nobel.

Si bien la lesión medular obligará a Machado a prolongar su estancia en Noruega para recibir tratamiento médico y seguimiento, Meda enfatizó que su compromiso con Venezuela se mantiene inalterado.

Machado espera actualmente nuevas recomendaciones médicas sobre si requerirá tratamiento especializado en Escandinavia. A pesar del impacto físico, Machado tiene la intención de regresar a Venezuela. Mientras tanto, el dolor no le ha impedido realizar diversas actividades durante su estancia en Oslo, incluyendo una visita al Parlamento noruego (Storting).

La líder de la oposición venezolana llegó a Oslo la madrugada del jueves, viajando en secreto vía Curazao y Estados Unidos. Debido a las complejidades logísticas de su escape, no pudo asistir a la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz el miércoles. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recogió el prestigioso premio en su nombre.

Machado recibió el galardón por su “lucha inquebrantable por la democracia y los derechos humanos” en Venezuela, donde ha sido una voz destacada contra el gobierno de Nicolás Maduro.