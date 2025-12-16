Kast se reúne con Boric antes de su viaje a Buenos Aires para conversar con Milei

Kast se reunirá este martes con Milei para consolidar alianzas regionales

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salió de su primera reunión de transición con el presidente Gabriel Boric Font en el Palacio de La Moneda este lunes, prometiendo que su administración será un “gobierno mucho más amplio” y centrado en la unidad nacional para abordar los temas prioritarios.

Kast, quien obtuvo una victoria decisiva en la segunda vuelta electoral del domingo, enfatizó que su propuesta de “gobierno de emergencia” debe trascender la política partidista.

“Este gobierno de emergencia debe reflejarse en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios, y creo que todos estaremos de acuerdo en eso”, declaró Kast.

El mandatario electo, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y miembros de su equipo, enfatizó la necesidad de un enfoque estatal unificado ante las crisis nacionales.

“Creo que todos estaremos de acuerdo en que hay ciertas situaciones que nos afectan de manera generalizada en materia de seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, afirmó.

Asimismo, el líder del Partido Republicano dejó claro que su administración buscará gobernar más allá de su base política. “Este no es el gobierno de una sola persona ni de un solo partido político, sino que será un gobierno mucho más amplio para lograr un entendimiento sobre esos temas fundamentales”. Prometió anuncios y “gratas sorpresas” sobre su gabinete en las próximas semanas.

La reunión del lunes incluyó sesiones entre los equipos saliente y entrante, mientras Boric y Kast conversaron en privado durante más de una hora.

Kast describió la plática como “muy positiva, muy republicana, en el mejor sentido de la palabra”, y agregó que le permitió conocer el funcionamiento del estado y las “situaciones más complejas” que deben abordarse. Destacó específicamente el compromiso de Boric de ayudar en la transición una vez que se nombre el nuevo equipo ministerial.

“El presidente ha expresado su disposición a colaborar en todo lo posible, una vez que sepamos quiénes formarán parte del equipo del próximo gobierno”, dijo Kast.

Este martes, Kast se reunirá en Buenos Aires con Javier Milei, quien comparte sus ideas, para debatir alianzas y avances regionales, a la vez que se mantiene una rigurosa disciplina fiscal y se combate la delincuencia. Kast ya asistió a la toma de posesión de Milei en 2023, aunque el vínculo entre ambos data de antes.

Además, se informó que Kast podría intentar persuadir al economista José Luis Daza, quien posee doble nacionalidad y actualmente se desempeña como Secretario de Política Económica de Argentina, para que se una al futuro gabinete chileno, posiblemente como Ministro de Hacienda.