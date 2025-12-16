Falklands, homenaje espontaneo de patriotismo y condición británica

El Monumento a la Gran Batalla Naval de las Islas Falkland, 8 de diciembre 1914, en una elevación sobre la costanera

Una residente de las Islas Falkland comentó en carta abierta que resultó realmente alentador y cálido para el corazón, ver tantos de la comunidad hacerse presentes para rendir homenaje al “no acontecimiento” que conmemoró el Día de la Batalla naval de las Falklands, el pasado lunes 8 de diciembre, fecha que además es feriado nacional en las Islas.

“Una gran manifestación de respeto, desde pequeños barcos anclados junto al Monumento, hasta los porta estandartes luciendo banderas y todos aquellos que se juntaron en un esfuerzo para la celebración de en un evento ‘no oficial’, escribió Ailsa Heathman.

“Las Islas Falkland cuentan con una rica historia y el Día de la gran Batalla naval es parte de nuestra historia compartida con la Royal Navy. Ya es bastante desalentador que quienes pretenden re-escribir nuestra historia están intentos en dejar de lado nuestro pasado colonial, pero al hacerlo desconocen una parte tan importante de nuestra historia en general y aun la celebración del cumpleaños del Rey. Creo que 1982 fue el único momento de mi vida que el cumpleaños de la desaparecida Reina nunca fue celebrado con el desfile frente al Prado de la Victoria y marchando por la costanera”.

“Ambas fechas caen en medio de una temporada turística plena así que es buena oportunidad para la demostración de nuestros respetos en esas ocasiones, junto a nuestro claro entusiasmo y patriotismo. Muy bien hecho a todos y esperamos que así continúe”, concluye Heathman.

En efecto el pasado 8 de diciembre se conmemoró un servicio religioso y patriótico en honor de todos aquellos que perdieron la vida en el gran combate del 8 de diciembre del 1914, cuando una flota de la Marina Real hundió a todo un par de la marina real del imperio alemán, al mando del nada menos que consagrado Almirante Maximiliano Graf von Spee. Un acontecimiento fundamental en los anales navales de la Primera Gran Guerra.

Con ese motivo y en la ocasión, organizada espontáneamente se rindió homenaje a quienes perdieran la vida en las batallas navales de Falklands y Coronel (frente a la costa de Chile y previa victoria alemana). Se depositaron coronas florales al pie del monumento a la Batalla de Falklands por parte de asociaciones civiles de los Marinos Reales, Fuerza de Defensa de las Falklands y Marina Real, y según los comentarios a pesar de ser una “no ceremonia” nada oficial estuvo “muy concurrida por el público en general”.

Cuál es entonces el desentendimiento con las autoridades? Para empezar recordemos que previo a la Liberación de las Falklands, 14 de junio de 1982, las dos fechas más importantes del calendario de las Islas eran efectivamente el cumpleaños del monarca y el 8 de diciembre, en memoria de la gran batalla naval.

Según un comunicado del gobierno de las Islas del pasado mes de noviembre se afirmó que tras las conmemoraciones del centenario de la Batalla celebrados en 2014, tanto la Marina Real como la Real Legión Británica, concluyeron con la practica global de marcar el 8 de diciembre como un acto distinto de la fecha de la gran Recordación, que se conmemora el 11 de noviembre.

En las Falklands y por respeto a quienes perdieron la vida en aguas de Falklands en ese día 8 de diciembre, continuara a ser honrado colectivamente en los aniversarios redondos como parte del Domingo Día de la Recordación (Remembrance Day que marca el fin de la Primera Guerra el 11 del mes once, noviembre, a las 11 de la mañana)

“Igualmente a pesar que el lunes 8 de diciembre del 2025 no habrá acontecimiento oficial, la fecha permanece como feriado nacional y los integrantes del público son bienvenidos a conmemorar el Dia de la Batalla naval a título personal, de la forma que les parezca más apropiada. Permanecemos eternamente agradecidos a quienes hicieron el mayor de los sacrificio en la defensa de nuestras Islas y nuestra Libertad”. (Penguin News)