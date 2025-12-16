EE UU declara al fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva

“Ninguna bomba puede hacer lo que hace el fentanilo”, afirmó Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa formalmente el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva (ADM). Esta medida transforma el enfoque del gobierno federal ante la crisis de opioides, pasando de ser un asunto estrictamente de salud pública y aplicación de la ley a una prioridad de seguridad nacional.

La designación permite a la Casa Blanca desplegar todas sus herramientas contra los cárteles internacionales y las redes extranjeras, instruyendo específicamente al Pentágono y al Departamento de Justicia a intensificar las operaciones contra la producción y distribución del opioide sintético y sus precursores químicos.

Durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, Trump enfatizó la magnitud sin precedentes de la crisis, comparando la letalidad del fentanilo con la de la guerra convencional.

“Ninguna bomba puede hacer lo que hace el fentanilo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año a causa de él”, declaró. “Estamos clasificando formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva, y eso es lo que es”. La orden ejecutiva argumenta que la extrema potencia del fentanilo —con una dosis letal de tan solo dos miligramos (aproximadamente equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa)— lo acerca más a un arma química que a un narcótico tradicional.

El gobierno advirtió que adversarios organizados podrían utilizar la sustancia como arma para perpetrar “ataques terroristas concentrados a gran escala”.

La reclasificación desencadena varios cambios de alto nivel. El Departamento de Guerra ahora está autorizado a asistir al Departamento de Justicia con recursos militares para hacer cumplir los códigos penales relacionados con el fentanilo. Además, se espera que el Departamento de Justicia aplique las máximas penas para los delitos relacionados con el fentanilo, tratándolos bajo estatutos originalmente diseñados para la guerra química y el terrorismo.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional utilizará inteligencia sobre amenazas relacionadas con armas de destrucción masiva para rastrear redes de contrabando, mientras que el Departamento del Tesoro se centrará en las instituciones financieras que apoyan este tráfico.

La orden de Trump se produce tras más de 20 ataques recientes de Estados Unidos contra buques narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. La orden se centra específicamente en el fentanilo ilícito, una sustancia fabricada o distribuida en violación de la Ley de Sustancias Controladas. La Casa Blanca aclaró que la designación como ADM no se aplica al fentanilo legal y médico utilizado en hospitales y entornos clínicos.

A pesar de una disminución del 37% en las muertes por opioides sintéticos entre 2023 y 2024, el fentanilo sigue siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de 18 a 45 años. Según la DEA, casi el 70% de las 107.000 muertes por sobredosis en 2023 se atribuyeron a opioides sintéticos como el fentanilo.

Según la definición del FBI, un arma de destrucción masiva es un “dispositivo destructivo, como una bomba explosiva o incendiaria, un cohete o una granada; un arma diseñada para causar la muerte o lesiones graves mediante sustancias químicas tóxicas o venenosas; un arma que contiene un agente biológico o una toxina”; o “un arma diseñada para liberar niveles peligrosos de radiación o radiactividad”.