Díaz-Granados reelecto para segundo mandato al frente del CAF

La reelección de Díaz-Granados consolida al CAF como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región

El abogado colombiano Sergio Díaz-Granados fue reelecto este martes como Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para un segundo mandato consecutivo de cinco años, tras recibir la aprobación del Directorio de la entidad.

La decisión refleja un sólido voto de confianza de los países accionistas tras un período de crecimiento institucional récord. Bajo la dirección de Díaz-Granados, el CAF alcanzó un crecimiento sin precedentes, con aprobaciones anuales que superaron los US$16.000 millones.

Además, el banco logró un aumento de capital de US$7.000 millones, el mayor de su historia, junto con una expansión geográfica con la incorporación de seis nuevos países, entre ellos El Salvador, Honduras y Barbados, así como el regreso de Chile como miembro pleno.

El CAF recibió una calificación AA+ de S&P Global, la más alta en la historia de la institución. Además, Díaz-Granados, reconocido por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes de 2025, ha delineado una ambiciosa hoja de ruta con la mira puesta en duplicar la cartera para 2031.

Asimismo y tras haber alcanzado la meta del 40% de financiamiento “verde” antes de lo previsto en 2024, el CAF ahora aspira a un 50% de financiamiento verde para 2030.

El banco también ha anunciado una inversión de US$40.000 millones durante los próximos cinco años para apoyar las energías renovables, la biodiversidad y la adaptación climática.

En el sector privado, el banco planea impulsar la productividad regional mediante una mayor colaboración.

La reelección de Díaz-Granados consolida la posición del CAF como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región. El equipo directivo se propuso aprovechar esta posición para actuar como una “región de soluciones” para desafíos globales como la transición energética y la reducción de la pobreza, según se explicó.