Banco Central de Argentina flexibiliza su política cambiaria con el dólar estadounidense

El BCRA intenta volver a encaminarse hacia los objetivos del FMI

El Banco Central de Argentina (BCRA) anunció este lunes un ajuste a su política cambiaria, que fue bien recibido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La nueva estrategia busca impulsar aún más las reservas y entrará en vigor en enero de 2026.

“Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, escribió la portavoz del FMI, Julie Kozack, en redes sociales.

Además del FMI, estas medidas se diseñaron para apaciguar la presión de los mercados privados, aumentar la capacidad de pago del país y evitar que el tipo de cambio se “rezagara”, provocando una sobrevaluación del peso frente al dólar estadounidense.

El BCRA ahora busca aumentar la base monetaria del 4,2% del PIB actual al 4,8% mediante la acuñación de pesos para comprar dólares estadounidenses en el mercado oficial sin “esterilizar” (absorber) esos pesos posteriormente. Según se calcula, cada punto porcentual que crece la base monetaria en relación con el PIB proporciona un margen para comprar aproximadamente entre US$7.000 y US$10.000 millones en reservas sin impulsar la inflación, siempre que el público opte por mantener esos pesos en lugar de cambiarlos por dólares.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el banco probablemente participará como comprador en el mercado cambiario “casi todos los días”. Para evitar que el peso se encarezca demasiado en términos reales, el BCRA abandona su aumento mensual fijo del 1% para el techo de sus bandas cambiarias.

A partir de enero, el techo se ajustará en función de la inflación (se proyecta un aumento del 2,5% en enero). Al permitir que la moneda se devalúe en línea con los precios, el gobierno espera reducir el déficit de cuenta corriente y fomentar un flujo de dólares más sostenible.

El anuncio provocó una respuesta inmediata en los mercados financieros el lunes, con una caída del riesgo país de 623 a 602 puntos, a medida que los inversores ganaban confianza en el plan del gobierno. Además, los bonos de deuda soberana subieron hasta un 1,7% tras la noticia. El FMI ha presionado repetidamente a Argentina para que aumente sus reservas internacionales netas, una meta que el gobierno ha tenido dificultades para alcanzar este año. Con esta excusa de “remonetización” para comprar dólares, el BCRA intenta volver a encaminarse hacia los objetivos del FMI, a la vez que indica al mercado que prioriza la “sostenibilidad cambiaria”, según se explicó.