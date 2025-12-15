Victoria de Kast marca el regreso de la derecha a Chile

“Seré el presidente de todos los chilenos, sin excepción”, subrayó Kast en su mensaje de victoria

El candidato de derechas José Antonio Kast fue electo presidente de Chile, tras obtener una contundente victoria en la segunda vuelta del domingo, con casi el 59% de los votos, frente al 41% de la coalición de izquierda de la comunista Jeannete Jara.

Según datos publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), la ventaja de casi 20 puntos porcentuales de Kast se volvió insuperable, lo que motivó una llamada de felicitación del presidente Gabriel Boric Font, y mensajes similares de varios líderes mundiales, además de Jara.

“La democracia ha hablado alto y claro. Acabo de hablar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”, declaró Jara en redes sociales.

Kast, abogado ultracatólico de 59 años y excongresista, se convertirá en el primer político con vínculos abiertos con la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990) en asumir la presidencia desde el retorno a la democracia, alineando a Chile con la tendencia mundial de fortalecimiento de líderes de extrema derecha.

El ganador asumirá su cargo el 11 de marzo de 2026, con planes de implementar de inmediato una agenda de mano dura centrada en la seguridad y un programa de austeridad fiscal neoliberal.

Su principal promesa de campaña fue el establecimiento de un “gobierno de emergencia” para combatir enérgicamente lo que él denomina la crisis de seguridad de Chile, incluyendo medidas enérgicas contra el crimen organizado y la migración irregular.

En su discurso de victoria desde la sede del Partido Republicano, Kast afirmó que su “gobierno de emergencia” se definiría por la “prioridad, la urgencia y el cumplimiento”, no por el “autoritarismo”.

El mandatario electo instó asimismo a la oposición a colaborar para abordar las crisis nacionales. “Vamos a enfrentar muchas dificultades y necesitamos contribuciones reales. Necesitamos la colaboración y las contribuciones de todos y cada uno de ustedes”, dijo Kast. “La crítica se logra a través del diálogo y el sentido común, con una visión amplia, y eso es lo que pedimos a nuestra oposición”.

Kast enfatizó que su presidencia sería para todos los ciudadanos: “Seré el presidente de todos los chilenos, sin excepción... para enfrentar las emergencias y la crisis que enfrentamos hoy, necesitamos a todos”.

Enfatizó el deseo de la gente de un nuevo rumbo: “Chile quiere cambio, no quiere continuidad, y lo ha dicho alto y claro en varias ocasiones. Y quiero decirles que sí, Chile va a tener un cambio real que comenzará a verse pronto”.

Mientras tanto, Boric destacó la fortaleza de las instituciones democráticas chilenas e hizo un llamado a la unidad nacional. “Tenemos una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene pesos y contrapesos sólidos”, señaló. “El 11 de marzo, entregaremos un país en movimiento, un país con un enorme potencial del que todos tienen derecho a estar orgullosos”, añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó a Kast e insistió en que Washington esperaba colaborar con la nueva administración para “fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, expresó su alegría por la “contundente victoria”, calificándola de “otro paso adelante para nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.