Falklands: observadores internacionales ponderan proceso electoral y libertades

El enfoque de los observadores fue una “tarea pasiva”, explicó el jefe de la misión de observadores Alun Davies de Gales (foto CPA-UK)

Por primera vez un equipo internacional de observadores estuvieron en las Islas Falkland durante, y previo, a la elección general celebrada el pasado 11 de diciembre para monitorear todo el proceso electoral. Se trató de una delegación de siete personas de la Asociación Parlamentaria de las islas británicas y de la zona del Mediterráneo, CPA-BIMR que estuvo integrada por parlamentarios, analistas electorales y personal de la CPA-rama Reino Unido.

Previo al acto estuvieron varios días reunidos con jerarcas del gobierno y electorales de las Islas, los propios candidatos de la elección y grupos comunitarios, para luego seguir con el monitoreo de los procedimientos propios durante el acontecimiento electoral. Un informe preliminar fue emitido poco después del cierre de las urnas, y otro más completo se espera para dentro de tres meses.

Durante la visita el jefe de misión Alun Davies MS, integrante de la Asamblea Legislativa de Gales explicó cómo se aplican las normas internacionales en jurisdicciones pequeñas como las Falklands, y el enfoque que se instrumenta para el seguimiento y observación de la elección en sí.

“Los principios básicos de toda observación global de una elección, no importa el tamaño del país, estado o provincia, se aplican igualmente, al margen de cuanta población tengan,” dijo.

“No hay tal cosa como un estado o caso típico, los hay de todos tamaños y formas, y frecuentemente CPA_BIMR trabaja en democracias menores, incluyendo las islas Caimán y Sark. Los patrones internacionales están diseñados para aplicarse a todos los procesos democráticos, o sea por ejemplo que el voto secreto es el mismo en las Falklands que en la India”.

Aunque Davies aclaró que la misión no compara a las Falklands con alguna otra jurisdicción, “no se trata de una revisión o una investigación como tampoco se trata de un estudio comparado”. Los observadores evalúan si el proceso electoral se alinea con las normas internacionales aceptadas, dentro del contexto local especifico.

Davies expuso que mucho del trabajo ocurre dentro del marco mayor de aprendizajes compartidos a lo largo y ancho de los parlamentos de miembros de la Mancomunidad.

Recordó conversaciones mantenidas con legisladores de las Falklands en una serie de tópicos, hasta los impactos de Brexit en el Plan de Desarrollo de las Islas. “He aprendido muchísimo sobre las Falklands, como están gobernadas, los desafíos que enfrentan…me resulta totalmente fascinante como podemos aprender unos de otros”

“Estamos aquí para observar”

“La misión de observadores que integramos es parte de ese proceso”, continuó y es un elemento del papel que juega CPA-BIMR en su tarea permanente de fortalecer las prácticas democráticas.

En cuanto a que vulnerabilidades el equipo puede estar buscando en una democracia pequeña, Davies resaltó la naturaleza no intervencionista de la misión. “No estamos tras problemas, la condición de ‘Observar’ se trata de un verbo pasivo…no estamos para comentar o hacer un comentario sobre lo que está sucediendo. Estamos aquí para observar!”

El método es como el de una observación de campo, “si estas disfrutando la vida silvestre, lo que haces es observar. Uno trata de ser casi invisible”.

La misión de siete delegados observó los acontecimientos durante el periodo de la pre-elección y en el día de votación, previo a elaborar el informe preliminar. Davies dijo que el informe completo será el que contenga los detalles con que se encontraron los observadores, “si es que vemos algo, lo hemos de divulgar dentro de tres meses. Pero no es eso por eso que estamos aquí, estamos como parte de un proceso mayor de colaboración de la observación electoral. Si los observadores se topan con un tópico significativo, la responsabilidad para encararlo será enteramente de las instituciones de las Falklands. “Si es que existe un problema dentro de la administración electoral, entonces existen procedimientos dentro de las Falkland para encararlos… No es tema para que esta misión intervenga de forma alguna”.

Si bien los analistas electorales revisaron el informe de los observadores cuando el referendo del 2013, Davies dijo que la misión actual es totalmente independiente. “Nuestros analistas han leído el informe, pero nosotros somos totalmente independientes, es un ejercicio totalmente distinto; escribiremos nuestro informe como un documento propio, por si solo…y será tarea de las Falklands responder a cualesquiera recomendación que lleguemos a hacer”.

“No estamos mirando para atrás al referendo del 2013, y comentar esto es lo que sucedió, y por tanto es lo que esperamos suceda aquí ahora. Lo que si estamos observando es el proceso desde su momento de arranque hasta el final”.

Resaltó cultura democrática del electorado

En cuanto a que aspectos del ambiente electoral de las Falklands más le llamo la atención, Davies dijo que a título personal, “sugeriría que es en el contexto dentro del cual se sucede la democracia”. “Se puede contar con algunos estados fuertemente democráticos pero sin una cultura democrática, y también se puede contar con una jurisdicción menor con una naturaleza profundamente democrática.”

Resaltó la fuerte participación de la comunidad durante el periodo de entrevistas y preguntas a los candidatos, “la gente estaba decididamente involucrados en el debate sobre la cría comercial de salmones en piscinas, y lo que me sacudió no fue tan solo el tema del debate, sino más bien como la gente se sintió habilitada para participar” También resaltó lo accesible que son los candidatos y los representantes electos.

“Quienes toman decisiones están mucho más cerca de la comunidad y hay mucha más accesibilidad que la habría en algunos de los estados mayores”.

En cuanto a la respuesta y responsabilidad políticas en sentido más amplio, “No se trata de algo que sucede una vez cada cuatro años en la urna, se trata de responder a la correspondencia enviada, tomando muy en serio las preocupaciones de la gente…La política para mi es mucho más que simplemente un proceso electoral cada tanto…”resalto Davies.

En cuanto a la ausencia de partidos políticos, Davies dijo que no era inusual ni problemático desde la perspectiva de los patrones internacionales en la materia.

“No hay nada inusual al respecto, nada inusual de no contar con estructuras formales de partidos políticos”, lo cual ilustró con los casos de las islas Cayman, St Helena, Irlanda del Norte y hasta país de Gales. “Es parte enteramente normal de nuestro sistema electoral”. Lo realmente importante es que haya libertad de expresión, libertad de reunión de asociación…libertad para ser miembro de un partido político, si asi lo deseas, pero también la libertad de no serlo”

Respecto a cómo la misión de observadores evaluó el ambiente de la campaña política y los muy bajos presupuestos para hacer campaña, Davies resalto que por supuesto en este caso las relaciones personales eran las que modelaban las campañas, algo que resaltó es común en todas las jurisdicciones electorales pequeñas.

“No es nada inusual bajos presupuestos de campaña, las relaciones personales existen en todo el globo, y muchas veces son lo determinante para ser electo o no”.

Claves: relaciones personales y confianza pública

“Esas dinámicas son parte enteramente normal de un proceso democrático, particularmente en territorios pequeños y en Dependencias de la Corona.

Sobre la confianza pública en candidatos y el sistema, Davies dijo que sus cimientos yacen en la confianza en cuanto a que el proceso electoral es justo y transparente.

“A la gente no le puede gustar el resultado, pero confiaran en el resultado y lo aceptaran”.

Agrego que el tema de la confianza política alcanza más allá de temas que son competencia de la misión de observadores.

“La confianza pública en la política es asunto de 365 días al año, y no un día cada cuatro años…pero no es por eso que nosotros estamos aquí. Simplemente estamos para seguir el proceso electoral”.

En cuanto a la importancia de los medios en tiempos electorales, Davies dijo que la misión no evalúa las estructuras de los medios, sino más bien si los electores reciben la información necesaria para realizar entre varias opciones bien informadas”

“Lo que importa es el ecosistema,” y resaltó que las fuentes de información varían significativamente según las jurisdicciones. “La fuente principal de información local en mi jurisdicción es Facebook”

“A nosotros nos preocupa la libertad de expresión y una decisión bien informada, Cuan informado se siente un ciudadano? Y eso es una cuestión distinta”.

Davies también comento que a lo largo y ancho de la Mancomunidad, los desafíos democráticos se superponen con la tecnología, algo que es de una mayor preocupación. “La IA es un desafío muy obvio al momento, y ha sido de muchos debates dentro del CPA”.

También hizo referencia al voto electrónico, “Podría haber votado anoche aquí en las Falklands pues soy una celebridad, pero cómo es que no puedo votar por mi miembro del Consejo por teléfono?”

Ejemplo de las Falklands para resto del CPA

En tanto la misión en las Falklands tiene su área de responsabilidad centrada en observar el proceso electoral, las lecciones de múltiples informes ayudan a delinear trabajos futuros de CPA. “El trabajo y cometido de la CPA es promover y fortalecer la democracia”. Y agrego que las Falklands son realmente centrales a lo que pretendemos alcanzar”

Finalmente al describir la recepción que disfrutó el equipo de observadores en las Islas Davies dijo que fue tan positivo como comprometido. Lo que más lo reaseguró fue la calidez de la bienvenida y la voluntad de participar en conversaciones, hablando de encuentros con residentes tanto en Stanley como en el Campo.

Davies agregó que las charlas informales le agregaron un valioso contexto. “Hablando ya sea con familias de productores rurales en el Campo…igualmente en Darwin House e intercambiando mientras compartíamos un café”, todo ayudó muchísimo a entender la comunidad.

Dijo que esperaba que el intercambio de experiencias entre las Falklands y el resto de la Mancomunidad continúe.

“Se trata de nosotros aprendiendo de las Falklands. Y no simplemente de las Falklands aprendiendo de otros lugares”.