Falklands, comienza a funcionar nuevo gobierno electo, Legislativo y Ejecutivo

Los nuevos legisladores durante la primera plenaria en la Camara de la Asamblea, ubicada en el Ayuntamiento de la capital Stanley.

La recientemente electa Asamblea Legislativa celebró su primera sesión plenaria el lunes 15 de diciembre, tras la Elección General desarrollada el 11 de diciembre.

En dicha plenaria todos los integrantes de la Asamblea cumplieron con el juramento de Fidelidad y juramento de Fiel Cumplimiento de sus cargos, marcando de esta forma el comienzo de los cuatro años de legislaturas 2025/2029 de la Asamblea.

La Asamblea también eligió los tres integrantes del Consejo Ejecutivo para el primer año de gestión, recayendo sobre MLA Jack Ford en representación de la jurisdicción del Campo, MLA Lewis Clifton OBE en representación de la capital Stanley y MLA Cheryl Roberts ya sea indistintamente por cualquiera de las dos jurisdicciones.

Adicionalmente la Asamblea eligió a quienes tendrán la función de presidir sobre la Asamblea (Speakers al estilo parlamentario), recayendo como titular a Keith Biles OBE, quien resultara reelecto en el cargo de Speaker de la Cámara y Nadia Knight como su alterna.

Haciendo uso de la palabra durante la moción del receso legislativo, cada uno de sus integrantes agradeció al público concurrente por la confianza depositada en su elección, expresaron su entusiasmo por el trabajo que les espera en los años por delante y comprometieron verbalmente su apoyo al desarrollo de las Islas durante el mandato que les toca cumplir.

La Asamblea Legislativa ahora comienza a funcionar en favor del pueblo de las Islas Falkland en el mandato para lo cual fueron electos.