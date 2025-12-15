Falklands, comenzó faena de ovinos; crece importación de cortes bovinos desde Uruguay

Durante enero se espera más personal de faena para sumarse a trabajar en la planta de Sand Bay

Hacia fines de mes unos 190 corderos de la nueva zafra de las Islas Falkland habrán sido procesados en la planta habilitada de FIMCO, Empresa de Carnes, ubicada en Sand Bay, de los cuales 150 están destinadas a la cena de Navidad en hogares de las Islas.

Cuando la temporada haya concluido unos 1.790 corderos habrán sido procesados, junto a 34.330 ovejas y 5.550 capones.

El Gerente General de FIMCO, Nigel Leach, explicó en su informe ante el Directorio de la empresa que el total será unos 440 menos que los originalmente esperados en vista de los porcentajes de nacimientos y calidad de la hacienda ovina.

Explicó que la zafra de exportación se había iniciado a fuego lento a partir del 3 de noviembre, pero que más personal especializado en faenas era esperado en las Islas hacia los tres sábados de enero del 2026.

En efecto se espera que la producción entre enero y abril se vea incrementada en unas 700/750 cabezas por día.

El Directorio también fue informado que la primera exportación fue enviada a fines de noviembre y tendría que estar llegando al cliente en enero. Hay órdenes de compra por un 90% de la anticipada producción exportable junto a ventas a Europa y al Reino Unido. Los valores acordados para esas ventas de carne ovina a esos destinos son “bastante mayores a los recibidos en la zafra anterior”.

En cuanto a carne bovina, el directorio fue informado que como medida interina, se estaba importando carne enfriada de Uruguay para asegurar un abastecimiento al mercado interno.

El Gerente Leach dijo que la respuesta de los clientes había sido positiva y también adelantó que quizá una ampliación de partidas importadas sea necesario, algo que se estaba evaluando.

Mirando hacia el futuro Leach sostuvo que se han realizado muchos charlas y conversaciones con los proveedores de carne bovina de las Islas, y que esa tarea continuara ser realizada.