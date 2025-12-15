Asaltan en Brasil al presidente del máximo tribunal boliviano

“El crimen no tiene fronteras”, insistió Saucedo

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo, y su familia fueron asaltados el 6 de diciembre mientras vacacionaban en Guarujá, en la costa de São Paulo, Brasil, según se informó este fin de semana en La Paz.

El incidente, ocurrido en un hotel de la calle Leonor da Silva Quadros, fue captado por cámaras de seguridad y, según se informa, involucró al menos a tres asaltantes.

El robo tuvo lugar en el hotel Canto do Atlântico. Según O Globo, los tres autores llegaron en un vehículo. Las imágenes de seguridad muestran a un hombre armado, vestido con una camiseta azul, ingresando al establecimiento y amenazando a un empleado del hotel y a otra persona. Según el informe policial, los asaltantes robaron varios artículos, entre ellos un reloj de pulsera Bulova valorado en aproximadamente US$600, dos teléfonos celulares, una llave de auto y US$500 en efectivo, así como pertenencias de familiares y otros huéspedes del hotel.

El magistrado confirmó a G1 que se quedó sin celular tras el incidente, pero espera recuperar el acceso a sus cuentas personales a su regreso a Bolivia.

Saucedo, una de las figuras públicas más prominentes de Bolivia, expresó su profunda preocupación por el impacto del robo en sus hijos y criticó públicamente la gestión del gobierno brasileño ante la delincuencia. “Tengo un gran cariño por Brasil, pero el gobierno ha descuidado la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. La delincuencia no tiene fronteras. Fui víctima de violencia delante de mis hijos, y tres niños tuvieron que soportar enfrentarse a un cobarde con un arma de fuego. El gobierno brasileño, a pesar de tener cámaras, aún no ha respondido”, argumentó.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmó en un comunicado oficial que la Comisaría de Guarujá había abierto una investigación. Sin embargo, aún no se ha identificado a ningún sospechoso.

Mientras tanto, la Alcaldía de Guarujá aclaró que no fue notificada oficialmente de la presencia de Saucedo, confirmando que su estancia en Brasil fue un viaje privado o de placer.