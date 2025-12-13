Proyectan que la economía de Paraguay crecerá este año por encima de las expectativas

La economía paraguaya “está creciendo gracias a los sectores no tradicionales”, afirmó Carvallo

El Banco Central de Paraguay (BCP) revisó significativamente su pronóstico económico esta semana, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se expandirá un 6% para fines de 2025, un fuerte aumento respecto a la proyección inicial del 3,8%.

“Todos los indicadores de alta frecuencia, de corto plazo y generales nos llevan a estimar que la economía cerrará el año con un crecimiento del 6%”, declaró el presidente del BCP, Carlos Carvallo, al presentar el último informe este viernes.

“Subestimamos la capacidad de la economía paraguaya”, reconoció Carvallo durante la conferencia “Paraguay: Evaluación 2025 y Perspectivas 2026”.

El crecimiento proyectado del 6% casi triplica las estimaciones promedio para el resto de la región y supera el 4,7% alcanzado en 2024. Carvallo enfatizó que esta expansión se caracteriza por ser “virtuosa, equilibrada y distribuida”. Según la evaluación del BCP, el crecimiento supera el 5% en los tres sectores principales, donde la industria y los servicios impulsan el progreso más que la agricultura y las entidades binacionales.

El desempeño sostenido, a pesar de un contexto global adverso, volátil e incierto, se atribuye a una transformación estructural que permite a la economía crecer por sí sola.

Este crecimiento se ha traducido directamente en la creación de empleo, con 146.000 nuevos puestos generados este año. Carvallo destacó que los resultados de 2025, combinados con las estimaciones para 2026, le darían a Paraguay una racha sin precedentes de cuatro años consecutivos con crecimiento superior al 4%.

En cuanto a la inflación, el BCP destacó que mantuvo los precios dentro del rango meta durante todo el año. La proyección para fines de 2025 es del 3,6%, cercana al objetivo del 3,5%.

De cara a 2026, el BCP pronostica un crecimiento sólido, aunque moderadamente más lento, del 4,2%, impulsado por la continua inversión interna y la expansión industrial. Asimismo, se espera que la inflación se estabilice en la meta del 3,5 %.