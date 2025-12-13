Los nuevos legisladores de las Islas Falkland asumen tras unas elecciones históricas

Las elecciones de 2025 derivaron en una renovación casi total de la Asamblea Legislativa, reflejando descontento del electorado con la legislatura saliente, especialmente en Stanley

Los nuevos miembros electos de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland juraron sus cargos este viernes durante una ceremonia celebrada en Government House, marcando el inicio de un nuevo período legislativo de cuatro años tras unas elecciones generales que provocaron una profunda renovación política.

La ceremonia de toma de posesión se realizó en presencia del gobernador Colin Martin-Reynolds, altos funcionarios del Gobierno y familiares de los legisladores, luego de que los resultados fueran confirmados a última hora del jueves. El Gobierno de las Islas Falkland felicitó públicamente a los nuevos asambleístas, destacando que “han prestado juramento del Consejo Ejecutivo en presencia del Gobernador, autoridades gubernamentales y familiares”.

Las elecciones de 2025 derivaron en una renovación casi total de la Asamblea Legislativa, reflejando descontento del electorado con la legislatura saliente, especialmente en Stanley. De los cinco representantes electos por la capital, solo uno —Roger Spink— logró retener su banca. En la circunscripción de Camp, Jack Ford fue el único legislador en funciones que consiguió la reelección.

La participación electoral fue elevada: 81,4% en Stanley y 90% en Camp, según informó la oficial electoral Andrea Clausen.

Stanley: un giro político contundente

En Stanley fueron electos Darwin Lewis Clifton (844 votos), Dean Dent (701), Cheryl Roberts (694), Stacy Bragger (635) y Roger Spink (555).

Lewis Clifton, alto directivo de Byron Marine Company, afirmó sentirse “humilde” por el respaldo recibido y señaló que la reducción del costo de la electricidad y una mejor gestión financiera serán prioridades clave.

Cheryl Roberts, copropietaria de Beauchene Fishing Co. Ltd., se declaró “muy satisfecha” con el resultado y llamó a fortalecer la cooperación entre el Gobierno, el sector privado y la Asamblea Legislativa.

Dean Dent, con 28 años el legislador más joven electo, sostuvo que su foco estará en “una mayor fiscalización del gasto público, mayor eficiencia en la administración y más transparencia frente a la ciudadanía”.

Stacy Bragger, exlegislador que regresa al Parlamento tras quedar fuera por un estrecho margen hace cuatro años, dijo que la gestión futura de la industria petrolera será “uno de los grandes desafíos” del nuevo período.

Roger Spink, único legislador reelecto por Stanley, afirmó estar satisfecho por la confianza renovada del electorado y subrayó que la exploración petrolera será un tema central de la próxima legislatura.

Camp: continuidad y representación territorial

En la circunscripción de Camp, Jack Ford conservó el escaño obtenido en una elección parcial en 2023. Señaló que el aumento en su votación sugiere aprobación a su desempeño y destacó positivamente que los otros representantes electos residan de forma permanente en establecimientos rurales.

Dorothy Gould, copropietaria de la estancia de Pebble Island en el oeste del archipiélago, dijo sentirse “sorprendida” por su elección y anticipó “mucho trabajo por delante”.

Michael Peter Goss, residente de Horseshoe Bay, indicó que su principal objetivo será mantener un contacto permanente con los habitantes de Camp y visitar con frecuencia el oeste de las islas.

El candidato no electo Andrew Watson aseguró no guardar “ningún resentimiento” por el resultado y destacó la importancia de haber contado con una elección competitiva, adelantando que regresará a su actividad como productor ovino.

Con la ceremonia de juramento, se completa formalmente la transición hacia una nueva Asamblea Legislativa que definirá el rumbo político de las Islas Falkland hasta 2029, con la gestión económica, los costos energéticos y el desarrollo de los recursos naturales entre los principales desafíos.