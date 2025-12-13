Confirman primer caso de supergripe K en México

Esta variante altamente contagiosa presenta características clínicas similares a las de la influenza estacional común

La Secretaría de Salud de México confirmó este viernes por la noche el primer caso humano en el país de la variante de influenza A H3N2 subclado K, una cepa comúnmente conocida en los medios como “supergripe K”. El caso fue detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El paciente recibió tratamiento antiviral y se ha recuperado.

Las autoridades enfatizaron que esta variante presenta características clínicas similares a la influenza estacional común y que su manejo médico no difiere de la práctica habitual. “La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación, y la variante no representa un motivo de alarma para la población”, declaró la agencia en un comunicado.

A pesar de clasificar la variante como sin riesgo adicional, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de México mantiene un monitoreo continuo y reforzado tanto para este caso como para posibles nuevos contagios.

Las autoridades aprovecharon la confirmación para instar a la ciudadanía a acudir a los centros de salud y puestos de vacunación para recibir sus dosis de la temporada de invierno contra la influenza, la Covid-19 y el neumococo. Asimismo, el Ministerio destacó que estas vacunas son esenciales para reducir los riesgos, las complicaciones y las hospitalizaciones, especialmente en sectores vulnerables, como niños, ancianos, mujeres embarazadas, personal sanitario y personas con comorbilidades.

Los síntomas de la variante H3N2 subclade K generalmente incluyen fiebre alta, tos seca persistente, dolor de garganta, fatiga intensa, dolores musculares y dolor de cabeza. En ciertos casos, puede agravar afecciones crónicas existentes.

Por otro lado, se recordó a la población que cualquier persona que dé positivo en la prueba de influenza debe buscar atención médica temprana, usar mascarilla y mantener las medidas de aislamiento cuando sea necesario para prevenir una mayor propagación.

Ya se han reportado medidas severas contra esta enfermedad en Inglaterra, España, Francia y otras partes de Europa.