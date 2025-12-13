Cinco meses de arresto preventivo para expresidente boliviano Arce

“No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, insistió Arce al ser trasladado a prisión (Foto REUTERS)

El expresidente boliviano Luis Arce Catacora fue puesto este viernes bajo arresto preventivo en el centro de detención de San Pedro, en La Paz, durante cinco meses, a la espera de una investigación por corrupción relacionada con la mala gestión de fondos destinados a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El juez anticorrupción Mario Helmer Laura dictaminó que Arce, quien estaba bajo custodia desde dos días antes, ordenó a la administración penitenciaria garantizar su seguridad física en un lugar separado del resto de la población condenada.

El Ministerio Público imputó a Arce los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por presuntamente autorizar desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que nunca se ejecutaron o se completaron parcialmente.

La fiscalía sostuvo que, de los más de 3.500 proyectos financiados por el Ministerio de Economía, “ni siquiera la mitad se ha completado”, mientras que las pruebas mostraban “desembolsos a cuentas personales” de líderes indígenas.

Durante la audiencia preliminar virtual de seis horas, Arce, de 62 años, se declaró “absolutamente inocente” y calificó su arresto como fundado en motivos “claramente políticos”. Acusó al actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira de “buscar chivos expiatorios” para desviar la atención de los problemas nacionales actuales.

Además, Arce impugnó la legalidad de su arresto, alegando que fue interceptado por “encapuchados” y que inicialmente no se le mostró una orden judicial.

A pesar de las garantías ofrecidas, el juez concluyó que Arce no logró eliminar por completo el riesgo de obstrucción a la justicia, lo que resultó en su encarcelamiento efectivo.

Al ser trasladado a la prisión de San Pedro bajo fuerte protección policial, el expresidente se dirigió brevemente a los medios de comunicación: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”. Además, su defensa se opuso a la detención, alegando su edad y una condición oncológica, que el magistrado consideró infundada, a falta de certificados médicos actualizados.