Alckmin afirma que Francia quiere retrasar el TLC UE-Mercosur

El mundo necesitará reemplazar el queroseno de aviación con combustible de aviación sostenible (SAF), consideró Alckmin

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, declaró este viernes que Francia intenta retrasar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Alckmin alegó que la postura de París se debe a desacuerdos sobre el capítulo agrícola, citando la inquietud europea, y en particular francesa, respecto a la competitividad de la agroindustria brasileña.

“Europa se muestra algo recelosa” con respecto a la agroindustria brasileña, afirmó Alckmin en el Seminario de Líderes Internacionales en São Paulo. Asimismo, explicó que “Francia siempre es cautelosa” debido a los subsidios que otorga a sus productores rurales.

A pesar de esta oposición de Francia, Alckmin sostuvo que el escenario base del gobierno brasileño sigue siendo que el acuerdo se firmará el 20 de diciembre de 2025 en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, durante la cumbre bianual de líderes del Mercosur.

“Si no hay cambios, después de 25 años de trabajo, se firmará el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu”, enfatizó Alckmin. “Francia intenta impulsar la firma en enero, pero si no se firma ahora, se firmará pronto. La proximidad es importante para un desarrollo más sostenible”, añadió, al tiempo que admitió que Brasil necesita reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El acuerdo, que se ha estado negociando durante más de dos décadas, formaría una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Brasil cederá la presidencia rotatoria del bloque del Mercosur (Argentina, Bolivia y Uruguay) a Paraguay en la próxima cumbre.