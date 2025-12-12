Messi aterriza en India para gira de que incluye estatua de 21 metros

“India es una nación apasionada por el fútbol”, declaró Messi antes de su viaje

El futbolista superestrella argentino Lionel Messi ha aterrizado en la India para su esperada gira de tres días por cuatro ciudades, en medio de un gran frenesí entre los aficionados.

El momento culminante de su presencia en Calcuta será la inauguración virtual de una enorme estatua de hierro de 21 metros de Messi, que representa al ocho veces ganador del Balón de Oro sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo. La inauguración virtual, en lugar de una aparición presencial, se organizó por motivos de seguridad.

Messi, de 38 años, tiene previsto visitar Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde, según se informó, se reunirá con el primer ministro Narendra Modi. Este es su primer viaje a la India desde 2011.

En Calcuta, se ha habilitado una zona dedicada a los fans, “Hola Messi”, que incluye una réplica a tamaño real de la estrella sentada en un trono y una reconstrucción de su casa en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Monty Paul, el escultor principal detrás de la imponente estatua, señaló que la estructura se construyó en tan solo 40 días. “Es un orgullo construir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, declaró Paul a la AFP.

Durante su breve estancia en Calcuta, la estrella del Inter Miami tiene previsto jugar un breve partido amistoso, además de reunirse con el actor de Bollywood Shah Rukh Khan y el excapitán de críquet de India, Saurav Ganguly.

Antes de su llegada, Messi expresó su entusiasmo por la gira: “India es un país muy especial y tengo buenos recuerdos de mi estancia allí hace 14 años; la afición fue fantástica”, declaró. “India es una nación apasionada por el fútbol, y espero conocer a una nueva generación de aficionados y compartir mi pasión por este hermoso deporte”.

El itinerario también incluye apariciones junto al uruguayo Luis Suárez y el centrocampista argentino Rodrigo De Paul, quienes se unirán a los eventos en Mumbai.

En Hyderabad, Messi participará en una clínica de fútbol especial diseñada para inspirar a jóvenes jugadores, incluyendo a aquellos de entornos desfavorecidos.

Messi llega a India a poco de ganar su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la Major League Soccer (MLS) tras conducir al Inter Miami al título de la MLS.