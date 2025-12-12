La CEPAL sugiere fortalecer lazos con India

India es actualmente la quinta economía más grande del mundo y está en camino de convertirse en la tercera para 2030, se explicó

América Latina y el Caribe (ALC) deben fortalecer y ampliar su relación económica y de cooperación con la India para revitalizar el crecimiento regional y promover el desarrollo, según las autoridades convocadas en un seminario internacional organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El evento, titulado India-América Latina y el Caribe: Socios Emergentes en una Economía Global en Transformación, buscó fomentar un diálogo estratégico y avanzar hacia una hoja de ruta común para fortalecer esta alianza y explorar nuevas oportunidades.

En su discurso inaugural, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, enfatizó la necesidad de que ALC “replantee su inserción internacional con una visión prospectiva”.

Argumentó que la integración con el mundo debe gestionarse con inteligencia, actuando como un instrumento de política para dinamizar el crecimiento y el desarrollo, impulsar la transformación productiva, aprovechar los numerosos activos de la región y establecer relaciones mutuamente beneficiosas con una base creciente de socios económicos. Salazar-Xirinachs destacó a la India como una de las economías emergentes más dinámicas del mundo, con un PIB cercano a los 3,7 billones de dólares y una población que supera los 1.400 millones de habitantes. Señaló que India es actualmente la quinta economía mundial y se perfila como la tercera para 2030, lo que ofrece un sinfín de oportunidades.

Si bien la relación económica entre India y ALC ha mostrado un mayor dinamismo —con un comercio bilateral cercano a los 50.000 millones de dólares—, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL enfatizó que el máximo potencial está lejos de alcanzarse, con un comercio concentrado en unos pocos productos y una participación limitada de bienes y servicios de mayor valor agregado.

Sin embargo, las negociaciones en curso, como el Acuerdo de Asociación Económica Integral (ACEP) con Chile, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú y la ampliación del acuerdo India-Mercosur, reflejan un creciente interés.

Salazar-Xirinachs instó a ALC a complementar sus vínculos económicos tradicionales (con socios como Estados Unidos, China y la Unión Europea) con una estrategia más amplia de diversificación hacia economías emergentes, como India, los países del Golfo, la ASEAN y África.

“Esta propuesta no pretende restar importancia a nuestros principales socios... Más bien, busca complementar esa arquitectura con nuevos espacios de cooperación que permitan a la región actuar con mayor agilidad en un escenario global más competitivo”, afirmó el funcionario costarricense.

Concluyó destacando que, en un orden global marcado por una intensa rivalidad industrial y tecnológica, las regiones que combinan resiliencia, visión prospectiva y acción proactiva estarán mejor posicionadas para fortalecer su trayectoria de desarrollo.

Por su parte, la embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi, se hizo eco de esta opinión, confirmando que el mensaje de su país a la región era de “colaboración, ambición y prosperidad compartida”. Expresó su confianza en que en los próximos años se verá una “colaboración más amplia, profunda e impactante” entre India y América Latina y el Caribe.