Fuertes tormentas causan estragos en São Paulo

Se reportaron varias cancelaciones y desvíos en Guarulhos, el aeropuerto con mayor tráfico de Sudamérica

Millones de personas se quedaron sin electricidad, y el tráfico aéreo en los aeropuertos de Congonhas y Guarulhos se volvió caótico tras un apagón masivo que azotó São Paulo durante más de 24 horas en medio de un fuerte ciclón extratropical que azotó el área metropolitana.

Las autoridades informaron este jueves que más de un millón de personas seguían sin electricidad y cientos de vuelos seguían cancelados, lo que causó interrupciones generalizadas en los dos principales aeropuertos de la ciudad con ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora.

La tormenta, que azotó la ciudad el miércoles, dejó inicialmente a más de dos millones de personas sin electricidad. Hasta el jueves, aproximadamente 1,2 millones de clientes aún no habían recuperado el servicio.

Enel, la principal compañía eléctrica de la ciudad, calificó los daños a la infraestructura eléctrica como “históricos”. El gobierno del estado de São Paulo exigió públicamente a Enel que presentara un plan integral para gestionar la crisis, lo que generó indignación pública después de que imágenes de televisión mostraran el estacionamiento de la compañía lleno de vehículos de emergencia aparentemente parados.

Las 12 horas de fuertes vientos también derribaron al menos 231 árboles en toda la ciudad, lo que contribuyó a dañar la infraestructura y bloquear las calles. Asimismo, los cortes de electricidad afectaron gravemente los servicios esenciales, y la empresa de suministro de agua Sabesp informó de cortes generalizados del suministro de agua en varios barrios.

En Congonhas, se cancelaron 39 llegadas y 28 salidas el jueves, lo que se sumó al elevado número de vuelos suprimidos el miércoles. Guarulhos, por su parte, reportó 72 cancelaciones y 28 desvíos, mientras las aerolíneas ajustaban sus cronogramas al mal tiempo, con vientos de hasta 98 km/h el miércoles.