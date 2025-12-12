Falklands eligió un Legislativo más estricto financieramente; este viernes juran en Casa de Gobierno

Los cinco diputados electos de Stanley, de izquierda a derecha: Darwin Lewis Clifton (844 votos), Dean Dent (701), Cheryl Roberts (694), Stacy Bragger (635) y el reelegido Roger Spink (555).

La Dra. Andrea Clausen, directora ejecutiva, anuncia los resultados. Foto: FITV

Tras la elección general del 10 y 11 de diciembre, los resultados indican que las Islas Falkland contaran con una renovada Asamblea Legislativa con tan solo dos integrantes de la anterior reelectos y con un grupo que se anticipa, para los próximos cuatro años más celoso de los dineros y erogaciones públicos.

La máxima autoridad electoral, Dra. Andrea Clausen, sobre las 23 horas del jueves, leyó los resultados finales del escrutinio, y de una jornada plena de entusiasmo y participación que se desarrolló sin incidente alguno.

Este viernes sobre las 10:00 horas los nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa, mayor institución electa de las Islas y en los hechos gobierno autónomo, irán a Casa de Gobierno donde cumplirán con los juramentos que marca la Constitución de las Islas, ceremonia a cargo del Gobernador Colin Martin-Reynolds.

Ha sido una elección con sorpresas ya que de los cinco legisladores de la anterior Asamblea en representación de la circunscripción de la capital Stanley, cuatro no lograron la reelección como aspiraban, en tanto en el Campo, la otra gran circunscripción en que se divide el mapa político de las Islas y con derecho a tres bancas, tan solo uno repitió si bien los restantes dos no se presentaron.

De todos modos, el entusiasmo por votar se expresó en una participación de los habilitados del 81,4% en Stanley y del 90% en el Campo, a pesar de algún inconveniente inesperado como el retraso en el puente aéreo con Reino Unido y adelanto de llegada de cruceros turísticos.

Votación en Stanley

En la capital de las Islas, los CINCO representantes electos, sobre los quince aspirantes, son: DARWIN LEWIS CLIFTON, (edad 69) 844 votos; DEAN DENT, (28) con 701 votos; CHERYL ROBERTS (65), 694; STACY BRAGGER (41), 635 y el reelecto ROGER SPINK, 555 votos.

Esto significa que tan solo Roger Spink, de la anterior Asamblea Legislativa sobrevivió en lo que puede considerarse una muestra clara, y dolorosa, de la insatisfacción que los votantes de Stanley se expresaron respecto a las decisiones de la anterior legislatura. Resultó humillante para Pete Biggs que terminó anteúltimo en la cola con tan solo 93 votos. Pero la mayor sorpresa fue la caída de Mark Pollard, un personaje popular quien había sido miembro de la Asamblea por los anteriores ocho años, y que no logró la respuesta esperada.

Entre los nuevos integrantes Cheryl Roberts co-propietaria de la empresa pesquera Beauchene Fishing Co. Ltd. se declaró encantada con el resultado y según expresó su prioridad será la de persuadir al Gobierno, al sector privado y a la Asamblea Legislativa que trabajen juntos.

Lewis Clifton principal de Byron Marine Company sostuvo sentirse abrumado y humilde ante el nivel de apoyo que le brindó el electorado. Su principal preocupación será la de encontrar formas para reducir el costo de la electricidad para los residentes de Stanley. También entendió que una mejor comprensión de la administración financiera resulta imperativa.

Un ex legislador Stacy Bragger quien no logró ser reelecto hace cuatro años por apenas tres votos, dijo estar encantado de poder retornar al gobierno y que la futura administración de la industria petrolera de las Falklands se iba a convertir en la mayor tarea y desafío para la Asamblea Legislativa.

Roger Spink ex Director Gerente de la Falkland Islands Company, y legislador durante los últimos ocho años se manifestó sumamente contento que el electorado haya depositado confianza en su habilidad y conocimientos, y le haya respondido con el voto. Según dijo una de las prioridades mayores de la próxima Asamblea será la de encarar el avance de la exploración petrolera del momento que el gobierno anunciara un acuerdo para la explotación off shore del recurso en las Falklands.

Finalmente, Dean Dent, “joven y ansioso” en el ‘manifestó’ que le publicara el Penguin News resumió lo que entiende son la prioridades claves para la Asamblea Legislativa, un mayor seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión; mejorar la eficiencia dentro de los Departamentos del gobierno; reducción de gastos innecesarios; entrega de viviendas sociales apropiadas, al alcance del bolsillo y una mayor transparencia entre la Asamblea y el público en general.

Votación en el Campo

Resultado de la votación en la circunscripción del Campo (zona rural fuera de Stanley) la cual conto con cuatro candidatos para tres bancas en la Asamblea:

De esta forma Jack Ford retiene la banca que obtuviera en una elección de medio término en 2023. Dijo estar muy contento con el incremento de votos recibido, lo cual indica que el electorado debe haberse sentido satisfecho con su contribución a la Asamblea Legislativa durante los últimos dos años. También se sintió muy satisfecho que los otros dos candidatos que fueran electos viven permanentemente en sus campos de ovejas.

Dorothy Gould y su marido son titulares de la estancia ovina en Pebble island, en la Isla Occidental (escenario de un exitoso ataque sorpresa de comandos ingleses, SAS, contra varios aviones argentinos en 1982), y se manifestó sorprendida casi en shock, por haber sido electa y se está preparando para la dura tarea que la aguarda.

Michael Peter Goss habita en Horseshoe Bay, a unas 30 millas de Stanley dijo que su tarea ahora era mantenerse en contacto con el electorado y visitar la Isla Occidental lo más posible para escuchar opiniones y reclamos de sus habitantes.

En tanto el derrotado candidato Andrew Watson dijo no estar resentido por no haber sido electo, y muy satisfecho que se hubieran presentado cuatro candidatos a la elección del Campo. Sus planes son retornar a la cría de ovejas en Rincón Grande.