De Moraes y su esposa salen de la lista de sancionados por la Ley Magnitsky

De Moraes había sido sancionado por presunta violación de la libertad de expresión

El juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes, fueron eliminados de la lista de personas sancionadas bajo la Ley Magnitsky, según se anunció en Washington este viernes.

Además, el Instituto Lex, vinculado a la familia del juez, y sus miembros también fueron excluidos de la infame nómina que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones de la Ley Magnitsky se impusieron a De Moraes, seguidas de una medida similar contra Barci en septiembre.

La Ley Magnitsky es un mecanismo previsto en la legislación estadounidense que se utiliza para castigar unilateralmente a presuntos violadores de derechos humanos en el extranjero. Entre otras cosas, bloquea los activos y las empresas de las personas sancionadas.

Entre las sanciones se encuentran la congelación de cuentas bancarias, activos e intereses dentro de la jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de entrada al país. Al adoptar la medida, el Departamento del Tesoro acusó a De Moraes de violar la libertad de expresión y autorizar “arrestos arbitrarios”, citando el juicio por el intento de golpe de Estado y las decisiones contra empresas estadounidenses de redes sociales.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, De Moraes fue responsable de una campaña de censura represiva, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, “incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.





Zambelli

Por otro lado, el STF confirmó este viernes la decisión de De Moraes de anular la votación de la Cámara Baja, mediante la cual el impeachment de la congresista no alcanzó el mínimo de 257 adhesiones. El primer panel del STF también dictaminó que el mandato de Zambelli debía concluir y que el presidente de la Cámara, Hugo Motta, debía juramentar al suplente Adilson Barroso (PL-SP) en un plazo de 48 horas.

Junto al relator del caso, De Moraes, votaron los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia. De Moraes argumentó que corresponde al Poder Judicial determinar la pérdida del mandato de un parlamentario condenado, siendo la Cámara la única responsable de “declarar la pérdida del mandato”.

En julio de este año, Zambelli fue arrestada en Roma, Italia, donde intentaba evadir una orden de arresto emitida por De Moraes. Por su doble nacionalidad, la congresista abandonó Brasil en busca de asilo político tras ser condenada por el STF a 10 años de prisión tras piratear el sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en 2023. Zambelli fue declarada autora intelectual del ataque para emitir una falsa orden de arresto contra De Moraes.

El ataque fue perpetrado por Walter Delgatti, quien también fue condenado y admitió haber actuado a instancias de Zambelli. En agosto, Zambelli fue nuevamente condenada por el STF por posesión ilegal de arma de fuego y coacción ilegal con uso de arma de fuego al perseguir a un hombre armado por las calles de São Paulo, poco antes de la segunda vuelta electoral de 2022.

Tras su huida a Italia, el gobierno brasileño solicitó su extradición. Los tribunales italianos tomarán una decisión en este caso el 18 de diciembre. (Fuente: Agencia Brasil)