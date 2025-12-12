¿Analizan el Reino Unido y Argentina flexibilizar la prohibición de armas?

Milei tiene previsto visitar el Reino Unido en abril o mayo para conversar con Starmer y Farage

Según una entrevista al presidente argentino Javier Milei publicada por The Telegraph esta semana, el país sudamericano y el Reino Unido están en conversaciones para levantar la prohibición de armas vigente desde la Guerra de las Malvinas/Falklands de 1982.

La medida, que restringe la venta de cualquier arma con componentes británicos a Buenos Aires si esto mejora la capacidad militar del país, ha impedido que Argentina adquiriera tecnología militar occidental durante décadas.

“No hay potencias mundiales sin poder militar... Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, declaró Milei a The Telegraph.

Estados Unidos habría desempeñado un papel en la mediación de estas conversaciones sobre defensa, ya que Washington considera a Argentina un aliado estratégico clave contra China y Rusia en el Atlántico Sur.

El medio británico también reveló que Milei tenía previsto visitar el Reino Unido en abril o mayo, convirtiéndose así en la primera visita oficial de un mandatario argentino desde 1998.

El líder liberftario expresó su interés en reunirse con el primer ministro Keir Starmer y el líder opositor Nigel Farage, un ferviente defensor de la soberanía británica sobre las islas.

Si bien insistió en que las Islas Malvinas (Falkland) serían devueltas a Argentina, Milei sostuvo que promovería dicha reclamación mediante “soluciones pacíficas y diplomáticas”. En su argumento, mejorar las condiciones de vida en territorio argentino podría hacer que los isleños “estén más dispuestos a reconocer ese territorio como argentino”.

Downing Street negó cualquier conversación específica sobre la flexibilización de los controles a las exportaciones, pero otras fuentes confirmaron que este año se han mantenido charlas bilaterales sobre defensa y que está previsto que continúen en 2026. En cualquier caso, el gobierno del Reino Unido reiteró que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable”.