Petro sugiere a Maduro un “gobierno de transición”

Maduro quiere unir fuerzas con Colombia mientras Trump advierte que Petro sería el siguiente objetivo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha intensificado la presión diplomática sobre su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, exigiendo una “amnistía general” y la formación de un “gobierno de transición con la inclusión de todos” para resolver la prolongada crisis política de Caracas.

Petro emitió este llamado el miércoles, poco después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibiera formalmente el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

El exguerrillero colombiano argumentó que Venezuela necesitaba “más democracia” para superar la crisis tras las controvertidas elecciones de 2024, que, según había reconocido previamente, no fueron libres.

Las declaraciones de Petro surgieron tras la noticia de que el gobierno de Maduro había revocado el pasaporte del cardenal Baltasar Porras, conocido crítico del chavismo, cuando intentó viajar a España.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a la agresión externa no es solo la movilización militar, sino también una revolución democrática. Es con más democracia que se defiende un país, no con más represión ineficaz”, escribió Petro.

El mandatario definió su propuesta como un “gran pacto histórico y social”, en referencia a los esfuerzos europeos posteriores a la Segunda Guerra Mundial por establecer sociedades más democráticas: “Es hora de una amnistía general y un gobierno de transición que incluya a todos”.

La intervención del presidente colombiano se produce en medio de una creciente tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado recursos militares en lo que afirma ser una operación antinarcótica.

Mientras tanto, Maduro desestimó estos llamados a la reforma política y, en cambio, propuso una unificación radical con Colombia. “Se acercan tiempos de unidad grancolombiana, de unidad bolivariana... Debemos restablecer la Gran Colombia”, declaró Maduro, instando a Petro a crear un bloque unido para la “emancipación de toda Sudamérica”.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, después de Maduro, Petro sería el siguiente.