Machado finalmente llega a Oslo

Se espera que Machado pronuncie un mensaje este jueves

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente llegó a Oslo, aunque no a tiempo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en la que su hija, Ana Corina Sosa Machado, ocupó su lugar.

En cualquier caso, su arribo disipó las intensas especulaciones sobre su seguridad y paradero tras 16 meses escondida del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado completó un viaje clandestino y complejo desde Venezuela y llegó a Oslo el jueves por la mañana. Su viaje, según The Wall Street Journal, comenzó el martes cuando partió en secreto de la costa occidental venezolana en barco hacia la cercana isla caribeña de Curazao.

En una conversación telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, horas antes de la ceremonia, Machado confirmó que se encontraba en camino: “No podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo. Estoy de camino a Oslo ahora mismo”. Añadió que “muchas personas” arriesgaron sus vidas para facilitar su viaje de alto riesgo.

Machado viajó por mar desde la costa venezolana hasta Curazao, una isla del Caribe holandés a solo 65 kilómetros de la costa, donde abordó un avión privado Embraer Legacy 600, supuestamente con base en México y operado por JetVip Business Aviation. El avión voló desde Curazao al Aeropuerto Internacional de Bangor en Maine, EE UU, para repostar. El último tramo de seis horas la llevó al Aeropuerto Gardermoen de Oslo alrededor de la medianoche.

El secretismo en torno al viaje fue intencional, ya que sus aliados trabajaron para proteger a Machado, quien enfrenta una prohibición de larga data de salir de Venezuela, donde el chavismo ha encarcelado o exiliado a más de un centenar de sus colaboradores.

A su llegada temprano por la mañana, Machado apareció en el balcón del Grand Hotel de Oslo, donde se reunió con familiares, amigos, aliados políticos y decenas de venezolanos que la habían esperado durante horas.

Se estima que Machado brindará un discurso este jueves. Fuentes no corroboradas insinuaron que el diplomático retirado Edmundo González Urrutia podría jurar la presidencia de Venezuela en el exilio en las próximas horas. González Urrutia, quien huyó de Venezuela tras proclamarse vencedor en las elecciones de julio de 2024, asistió a la ceremonia del Nobel de la Paz de Machado.