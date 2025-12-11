La inflación en Argentina trepa al 2,5% en noviembre

Los alimentos superaron a la inflación general el mes pasado

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se aceleró en noviembre, alcanzando un 2,5% mensual, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esta cifra representa un aumento respecto al 2,3% registrado en octubre y es la tasa mensual más alta desde abril. En lo que va de 2025, la inflación acumula un aumento del 27,9%, mientras que la tasa interanual se sitúa en el 31,4%.

El continuo aumento de los precios empujó al alza el costo de vida. El Indec informó que la canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó un 3,6% en noviembre, superando la tasa de inflación general.

Una familia típica de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires necesitó ingresos superiores a AR$1.257.329 (US$867) en noviembre para no caer en la pobreza.

Además, la canasta básica de alimentos (CBA), que marca la línea de indigencia, aumentó un 4,1% en noviembre, lo que confirma la intensa presión sobre el consumo esencial de los hogares.

La categoría con el mayor aumento de precios en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

Sin embargo, el mayor impacto se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron un 2,8% a nivel nacional, superando también la inflación general.

Las principales presiones inflacionarias provinieron de los precios regulados (2,9%), seguidos por el IPC subyacente (2,6%).

Dentro de la categoría Alimentos, se observó una alta volatilidad, especialmente en frutas, verduras y productos cárnicos. Los aumentos más pronunciados fueron Limones (30,4%), Manzanas Deliciosas (19,2%) y diversos cortes de carne. Por el contrario, los precios de los tomates redondos (-26,5%), los huevos de gallina (-2,1%) y la leche entera fresca (-1,9%).