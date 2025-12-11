Brasileño-estadounidense será próximo CEO de principal compañía de refrescos el próximo año

“Estoy entusiasmado con el futuro de nuestro negocio”, afirmó Braun

The Coca-Cola Company anunció este miércoles que el ejecutivo brasileño-estadounidense Henrique Braun asumirá el cargo de próximo Director Ejecutivo (CEO) de la compañía a partir del 31 de marzo de 2026.

Braun, actual Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones (COO), sucederá a James Quincey, quien se ha desempeñado como Presidente y CEO durante nueve años. Quincey, de 60 años, asumirá el cargo de Presidente Ejecutivo de la junta directiva, que también planea nominar a Braun, de 57 años, como candidato a un puesto de director en la Junta General Anual de Accionistas de la compañía de 2026.

El principal director independiente de Coca-Cola, David Weinberg, calificó a James Quincey como un “líder transformador” que guió con éxito a la compañía durante la pandemia de Covid-19 y reformuló la estrategia para convertirse en una empresa de servicios completos, incorporando más de 10 marcas valoradas en mil millones de dólares, como BodyArmor y Fairlife.

Asimismo, Quincey introdujo la empresa en el mercado de bebidas alcohólicas con productos como Topo Chico Hard Seltzer, y lideró una reestructuración en 2020 que optimizó la empresa al reducir a la mitad sus marcas y despedir a miles de empleados para centrar las inversiones en productos de alto crecimiento.

Braun tiene tres décadas de experiencia en Coca-Cola desde su llegada a Atlanta en 1996. Antes de su puesto actual como director de operaciones, ascendió a puestos de liderazgo sénior en todo el mundo, incluidas la presidencia de Desarrollo Internacional (2023-2024) -con la supervisión de siete de las nueve unidades operativas de la empresa-, la presidencia de la unidad operativa de Latinoamérica (2020-2022) y la presidencia para la Gran China y Corea del Sur (2013-2016).

Nacido en California y criado en Brasil, Braun cuenta con títulos avanzados de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad Estatal de Georgia.

“Me centraré en mantener el impulso que hemos generado con nuestro sistema. Trabajaremos para impulsar el crecimiento futuro en colaboración con nuestros embotelladores. Estoy entusiasmado con el futuro de nuestro negocio y veo enormes oportunidades en un mercado global en constante cambio”, declaró en un comunicado.

Según la compañía, las prioridades de Braun serán las mejores oportunidades de crecimiento global, a la vez que se atienden las necesidades de los consumidores y se aprovecha la tecnología para optimizar el rendimiento del negocio.