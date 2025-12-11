Brasil mantiene tasa Selic en 15% por cuarta vez consecutiva

La tasa Selic se ha mantenido sin cambios durante los últimos cuatro meses

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil (BCB) decidió por unanimidad este miércoles mantener la tasa de interés básica de la economía, conocida como Selic, en el 15% anual, de acuerdo con las expectativas del mercado, dada la actual caída de la inflación y la desaceleración económica.

En un comunicado, el Copom no indicó cuándo podría comenzar a recortar las tasas de interés, insistiendo en que el escenario actual está marcado por una gran incertidumbre, lo que requiere cautela en la política monetaria. De ahí la estrategia del BCB.

“El comité considera que la estrategia actual de mantener la tasa de interés actual durante un período prolongado es adecuada para asegurar que la inflación converja con la meta. El comité enfatiza que se mantendrá vigilante, que las futuras medidas de política monetaria podrían ajustarse y que, como de costumbre, no dudará en reanudar el ciclo de ajuste si lo considera oportuno”, reza el documento.

Esta fue la cuarta reunión consecutiva en la que el Copom mantuvo la tasa de interés básica sin cambios. La tasa se encuentra en su nivel más alto desde julio de 2006, cuando se situó en el 15,25% anual.

Tras alcanzar el 10,5% anual en mayo del año pasado, la tasa comenzó a subir en septiembre de 2024. Alcanzó el 15% anual en la reunión de junio y se ha mantenido en ese nivel desde entonces.

La tasa Selic es el principal instrumento del BCB para mantener la inflación oficial bajo control, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En noviembre, el IPCA se situó en el 0,18%, el nivel más bajo para ese mes desde 2018. Como resultado, el indicador ha acumulado un aumento del 4,46% en 12 meses, volviendo a situarse dentro del techo de la meta de inflación continua.

Bajo el nuevo sistema de metas continuas vigente desde enero, la meta de inflación que debe perseguir el BCB, según lo definido por el Consejo Monetario Nacional, es del 3%, con un intervalo de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. En otras palabras, el límite inferior es del 1,5% y el superior, del 4,5%.

En el modelo continuo, la meta se calcula mensualmente, considerando la inflación acumulada durante 12 meses. En diciembre de 2025, se compara la inflación desde enero del mismo año con la meta y el rango de tolerancia.

En enero de 2026, se repetirá el procedimiento, comenzando los cálculos en febrero de 2025. De esta manera, la verificación se desplaza con el tiempo y ya no se limita al índice cerrado a diciembre de cada año.

En el último Informe de Política Monetaria, publicado a finales de septiembre por el BCB, la autoridad monetaria redujo su pronóstico del IPCA para 2025 al 4,8%, pero la estimación se revisará debido al comportamiento del dólar y la inflación. La próxima edición del documento, que reemplaza al anterior Informe de Inflación, se publicará a finales de este mes.

Las previsiones del mercado son más optimistas. Según el Boletín Focus, una encuesta semanal a instituciones financieras publicada por el BCB, se espera que la inflación oficial cierre el año en 4,4%, una mejora con respecto a las proyecciones del 4,55% del mes anterior.

El aumento de la tasa Selic ayuda a contener la inflación, ya que las tasas de interés más altas encarecen el crédito y desincentivan la producción y el consumo. Por otro lado, las tasas más altas frenan el crecimiento económico. En el último Informe de Política Monetaria, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento para la economía en 2025 del 2,1% al 2%.

El mercado proyecta un crecimiento ligeramente mejor. Según la última edición del boletín Focus, los analistas económicos pronostican un crecimiento del PIB del 2,25% en 2025.

La tasa de interés básica se utiliza en la negociación de bonos gubernamentales en el Sistema Especial de Liquidación y Custodia (Selic) y sirve como referencia para otras tasas de interés de la economía. Al ajustarla al alza, el Banco Central frena el exceso de demanda que presiona los precios, ya que las tasas de interés más altas encarecen el crédito e incentivan el ahorro. Al reducir la tasa básica de interés, el Copom abarata el crédito e incentiva la producción y el consumo, pero debilita el control de la inflación. Para reducir la tasa Selic, la autoridad monetaria debe asegurarse de que los precios estén bajo control y no corran riesgo de subir. (Fuente: Agencia Brasil)