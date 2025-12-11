Argentina emite bonos en dólares tras varios años

El gobierno argentino del presidente Javier Milei recurrió a los mercados de deuda externa, recaudando US$1.000 millones para cubrir vencimientos inminentes, según se informó este jueves en Buenos Aires. El Ministerio de Economía subastó el nuevo bono BONAR 2029N.

La licitación, realizada bajo la legislación argentina, generó una sólida demanda, con ofertas que superaron los US$1.420 millones de más de 2.500 inversores. El Ministerio finalmente adjudicó US$1.000 millones a una tasa anual del 9,26%.

El objetivo principal de la colocación es gestionar proactivamente el calendario de deuda del país, con vencimientos previstos para el 9 de enero de 2026. Los compromisos totales con vencimiento a principios del próximo año ascienden a aproximadamente US$4.200 millones.

El gobierno libertario espera cumplir con estos plazos sin recurrir a las reservas netas del Banco Central (BCRA). Al evitar la compra de divisas en el mercado local, el Tesoro busca reducir la presión sobre el tipo de cambio y la inflación. La operación aspiró a enviar una señal de estabilidad a los mercados, con el objetivo de reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos y reabrir el acceso al financiamiento internacional.

El nuevo bono a cuatro años ofrece un cupón anual del 6,5% con pagos semestrales y amortización total del capital el 30 de noviembre de 2029. El rendimiento otorgado, del 9,26%, resultó en un diferencial de 550 puntos básicos con respecto a bonos análogos del Tesoro estadounidense .

Según el Ministerio de Economía, este rendimiento fue aproximadamente 100 puntos básicos inferior al de los bonos argentinos existentes de duración similar, lo que refleja la “confianza demostrada de los inversores en la mejora de los fundamentos económicos”.

La última emisión en dólares tuvo lugar en enero de 2018, durante la gestión del actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como ministro de Finanzas del entonces presidente Mauricio Macri.