OPS insta a prepararse para aumento de virus respiratorios en hemisferio norte

Europa se enfrenta a brotes de gripe inusualmente tempranos y graves

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una alerta epidemiológica, instando a los países de la región a ajustar su preparación ante la inminente temporada invernal en el hemisferio norte. La alerta destaca el inminente aumento de la circulación de la influenza, el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2 (Covid-19).

La OPS enfatizó que una estrategia integral —que combine la vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia, la preparación hospitalaria y el tratamiento oportuno— es crucial para proteger a las poblaciones vulnerables y prevenir la sobrecarga del sistema de salud.

Canadá y Estados Unidos enfrentan una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido el subclado K, que también se ha detectado en Europa y Asia. Según la OPS, las temporadas dominadas por el A(H3N2) tienden a afectar con mayor gravedad a las personas mayores.

En el Caribe y Centroamérica, la circulación está dominada por el virus A(H1N1)pdm09. La evidencia preliminar sugiere que la vacuna actual contra la gripe mantiene niveles de protección comparables a los de temporadas anteriores, especialmente en la prevención de casos graves y hospitalizaciones.

El hemisferio sur concluyó recientemente su temporada de invierno con un aumento del 29% en los casos graves de infección respiratoria aguda en comparación con 2024.

El VSR tuvo un impacto significativo en los bebés menores de seis meses.

En el caso de la influenza, la enfermedad afectó principalmente a los adultos mayores, con un cambio en la circulación del A(H1N1)pdm09 al A(H3N2), pero sin un aumento en la gravedad. El nuevo subclado K del A(H3N2) no se había detectado en Sudamérica a principios de noviembre.

En cuanto a la Covid-19, la detección alcanzó su punto máximo a principios de 2025, con predominio de la variante XFG, aunque sin evidencia de un aumento en la gravedad.

La OPS instó a los Estados Miembros a fortalecer la vigilancia de los tres virus y a garantizar la notificación oportuna de datos, incluyendo el envío regular de muestras para secuenciación genética con el fin de detectar nuevas variantes. La organización sugirió actualizar las directrices de gestión clínica y garantizar el acceso a antivirales para las personas de alto riesgo, preparando a los servicios de salud para un posible aumento repentino de hospitalizaciones debido a la circulación simultánea de múltiples virus. Asimismo, reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza, la Covid-19 y el VRS, especialmente entre los grupos de alto riesgo (adultos mayores, pacientes crónicos, mujeres embarazadas, niños pequeños y personal sanitario).

Mientras tanto, Europa enfrenta brotes de gripe inusualmente tempranos y graves, con el uso de mascarillas en muchos lugares, como medida ante el aumento de la variante A(H3N2) subclado K.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto, lo que alteró las proyecciones epidemiológicas.

El brote ha sobrecargado gravemente la infraestructura sanitaria, con un aumento interanual del 56% en ingresos hospitalarios por gripe en el Reino Unido. Las autoridades han recomendado el aislamiento inmediato al inicio de los síntomas.

En España, la Generalitat de Cataluña ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, tras duplicarse los casos de gripe en una sola semana, lo que ha llevado a la región a un alto nivel de transmisión.

La variante A(H3N2) subclado K genera preocupación científica debido a su capacidad para incorporar mutaciones que le permiten evadir parcialmente la respuesta inmunitaria, incluidas las proporcionadas por las vacunas disponibles.

Los expertos enfatizan que, si bien la eficacia puede verse ligeramente comprometida, la vacunación sigue siendo crucial para reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves y hospitalización.