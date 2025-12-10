Machado no asistirá a ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo

No se divulgó información sobre el paradero de Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo este miércoles, según confirmaron los organizadores del evento.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, anunció a la emisora pública noruega NRK que Machado no se encontraba en el país. “Desafortunadamente, no se encuentra en Noruega en este momento. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo”, declaró Harpviken.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, ratificó la noticia. El Instituto Nobel alegó profundos problemas de seguridad como motivo de la ausencia de Machado.

“Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, explicó Harpviken, señalando que persisten las amenazas del régimen bolivariano de Nicolás Maduro y sus “amigos en todo el mundo”.

“Even though we face the most brutal violence, our society has resisted and insisted to struggle through civic and peaceful means.”



Maria Corina Machado, Nobel Peace Prize 2025@MariaCorinaYA



AP Photo/Ariana Cubillos, File. pic.twitter.com/LlMDvUqYiE — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) October 10, 2025

La hija de Machado, Ana Corina Sosa, recibirá la medalla y el diploma en nombre de su madre y se espera que pronuncie el tradicional mensaje. “Es una pena, siempre es mejor cuando el Premio Nobel está presente”, lamentó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

El equipo de Machado no ha publicado ninguna información oficial sobre los motivos de su incapacidad para asistir, ni ha revelado su ubicación actual.

Los anuncios sobre su posible presencia habían generado un gran revuelo mediático a nivel mundial. Sin embargo, una conferencia de prensa programada para este martes fue pospuesta y luego cancelada. Machado ha mantenido un perfil bajo desde agosto de 2024, poco después de las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas, en las que fue inhabilitada para presentarse, por lo que respaldó al diplomático retirado Edmundo González Urrutia.

A pesar de la ausencia de Machado, la ceremonia del miércoles contará con la presencia de los mandatarios José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). Además, se espera que cientos de venezolanos se reúnan en el exterior del edificio en Oslo.