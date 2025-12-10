Hija de Machado acepta el Premio Nobel de la Paz

A través de su hija, Machado dedicó su reconocimiento a los “héroes anónimos de la resistencia”

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, pronunciando un discurso contra el terrorismo de Estado en su país bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Ana Corina Sosa Machado leyó el mensaje, dado que la galardonada no pudo asistir a la ceremonia debido a lo que el Comité del Nobel describió como el “gran peligro” que rodeaba su viaje.

Machado condenó los secuestros, la tortura y la persecución de opositores, citando “crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas” y “el terrorismo de Estado utilizado para sepultar la voluntad del pueblo”.

En un mensaje a la comunidad internacional y a la resistencia venezolana, Machado insistió en que “debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

“Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, depuró a jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló elecciones, persiguió a la disidencia y devastó nuestra biodiversidad”, señaló también la líder proscrita.

Antes de la ceremonia, el Comité Noruego del Nobel publicó una conversación telefónica en la que Machado le dijo a su presidente, Jørgen Watne Frydnes, que estaba “muy triste” por no poder asistir. También mencionó que “muchas personas han arriesgado sus vidas” para facilitar su traslado a Noruega.

Si bien un asesor sugirió que se esperaba que la líder de la oposición llegara a Noruega “en pocas horas”, los peligros específicos de su viaje de alto riesgo le impidieron llegar a tiempo. Según se informó, Machado había estado viajando discretamente desde que pasó a la clandestinidad en 2024.

En sus palabras, Ana Corina Sosa Machado aseguró a la audiencia que su madre regresaría a Venezuela “muy pronto”, convencida de que “nunca renunciará” a la meta de una nación libre.

María Corina Machado sigue siendo una de las voces más desafiantes contra el régimen chavista. Dedicó su reconocimiento a los “héroes anónimos de la resistencia”, recordando las elecciones de 2024, que Maduro afirmó haber ganado a pesar de no presentar pruebas que respaldaran tal aseveración.