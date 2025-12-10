Falklands elección, jueves se sabrá integración de la nueva Asamblea Legislativa

Gilbert House, sede de la Asamblea Legislativa

Este jueves 11 de diciembre sobre las 23:00 horas, así indica la experiencia de anteriores convocatorias, se sabrán los nombres de la nueva integración de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland por los próximos cuatro años.

Ello será resultado de la elección general y el escrutinio de los votos emitidos, con cinco representantes por la jurisdicción electoral de la capital Stanley y tres por el denominado Campo o sea zona rural del archipiélago.

El voto es universal y voluntario para todos aquellos inscriptos en el Registro Electoral y en esta oportunidad las opciones son entre 19 candidatos, 15 por la capital y 4 por el Campo.

El sistema de votación es preferencial, y al no contar con partidos políticos, los electores deben llenar la balota con los nombres de los candidatos ordenados según su preferencia con un tope de cinco para Stanley y tres para la zona rural.

Según se informa en el semanario Penguin News la nueva Asamblea Legislativa de Falklands, o sea gobierno autónomo de las Islas, está citada para una primera sesión el lunes 15 de diciembre a las 09:00. Se entiende que previamente los nuevos legisladores deben realizar varios juramentos en Casa de Gobierno frente al Gobernador, Lealtad al monarca británico, de Lealtad de cumplimiento del mandado, al monarca, al pueblo de las Islas Falkland a la vez que defender y sostener la Constitución y las leyes, y finalmente mantener el secreto de los asuntos tratados en el Consejo Ejecutivo, a no ser aquellos que competen a la condición de legislador o por autorización del Gobernador.

También se impone una serie de contactos e información con los varios departamentos y directorio del aparato de gobierno para interiorizarse de los distintos asuntos y prioridades.

En cuanto a la elección en si ya han sido dispuestos los lugares de votación en la capital Stanley, el jueves 11, desde las 10:00 hasta 18:00 horas y también para el día anterior, 10 de diciembre, están identificados, y ampliamente informados, los trayectos de las urnas móviles, con horarios claramente establecidos, y tiempos de espera en porteras de campos y estancias, para que desde localidades distantes y remotas, electores habilitados también puedan ejercer su derecho al voto. Habrá tres circuitos en la isla Este y uno en la Oeste.

Los legisladores también tendrán que ser instruidos sobre los reglamentos, procedimientos y cronograma de actividades de la Asamblea Legislativa, a la vez que acordar las distintas áreas de responsabilidad correspondientes a los departamentos y comisiones del gobierno.

Igualmente pero con más tiempo deberán acordar el Plan de Desarrollo de las Islas correspondiente a las prioridades y visión a largo plazo para Falklands, tarea que debe consensuarse con la estructura del gobierno y su servicio civil.

Por ultimo digamos que de acuerdo a los ‘manifestos’ (programas de gobierno) y entrevistas a los candidatos ampliamente cubiertos en los medios locales, prensa, radio y televisión, los tópicos que preocupan entre otros son el ‘apriete’ financiero/presupuestal, problemas de vivienda, inmigración, costo de vida y una mayor transparencia en el funcionamiento político.