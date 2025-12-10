Crisis hondureña se agrava ante incertidumbre electoral

El candidato de Trump, Asfura, llevaba una ligera ventaja cuando se detuvo el conteo de votos

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha intensificado la crisis política en torno a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, aún sin definir, al condenar lo que calificó de “injerencia” del presidente estadounidense Donald Trump y afirmar que se está gestando un “golpe electoral”.

La líder izquierdista anunció este martes que denunciaría el proceso electoral ante organismos internacionales, dado que la votación está “manchada de nulidad”.

“Condeno la injerencia del presidente estadounidense Donald Trump al amenazar al pueblo hondureño con que si votaban por una candidata valiente y patriota del Partido Libre, Rixi Moncada, habría consecuencias”, declaró Castro.

La mandataria acusó a los “conservadores en Washington” de alinearse con “el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas” en Honduras para restaurar un viejo orden que pretende impedir la reconstrucción del país. También citó el reciente indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, narcotraficante convicto, justo un día antes de las elecciones, como prueba de manipulación política.

Castro afirmó que las elecciones se caracterizaron por “trampas, fraude y manipulación del TREP” (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

Las elecciones siguen sin resolverse tras una pausa de dos días en el recuento debido a problemas de transmisión de datos. Según las últimas cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,40% de las mesas contadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba con el 40,52% de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal (39,48%), y Rixi Moncada, del gobernante Partido LIBRE (19,29%). Tanto Moncada como Nasralla rechazan estos resultados.

Por su parte, el expresidente y coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, afirmó que el conteo interno del partido gobernante indicaba que el legítimo ganador era Nasralla, quien también criticó el conteo, calificándolo de “fraude” y “robo”.