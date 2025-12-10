Coincidencias y diferencias salen a la luz en último debate presidencial de Chile

Tanto Jara como Kast coincidieron en que Maduro debe dimitir

El último debate presidencial previo a la segunda vuelta del domingo en Chile, entre la candidata de extrema izquierda Jeanette Jara y el ultraconservador José Antonio, dejó sentimientos encontrados la noche del martes en Santiago, mientras el país se prepara para la continuidad de las políticas de Gabriel Boric Font o un giro radical.

Jara, de Unidad por Chile, y el republicano Kast se enfrentaron en su último debate erístico, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), durante el cual se abordaron nueve temas, incluyendo seguridad, economía y relaciones exteriores.

Ambos candidatos anunciaron que renunciarían a sus militancias partidistas al asumir el cargo, enfatizando su compromiso de liderar a toda la nación.

“¡Renunciaré a mi militancia! Porque creo que el Presidente de Chile debe estar por encima de los partidos políticos”, argumentó Jara.

“No seguiré siendo militante del Partido Republicano”, prometió Kast. El líder de derechas insistió en que había dejado atrás su anterior coalición, mientras que Jara fue cuestionada acerca de su capacidad de ofrecer gobernabilidad dada su afiliación al Partido Comunista.

La candidata criticó a Kast por la posibilidad de promover la conmutación de penas para violadores de derechos humanos, señalando: “No me parece correcto que el candidato Kast promueva la conmutación de penas contra violadores de derechos humanos y abusadores de menores”. Asimismo, se comprometió a continuar con el plan maestro de remodelación penitenciaria y propuso la construcción de cinco nuevas instalaciones de alta seguridad.

Por otro lado, Kast se centró en una disciplina más estricta, apoyando la segregación dentro de las cárceles e implementando el uso obligatorio de uniformes y corte de pelo para los reclusos. Confirmó asimismo que apoyaría indultos humanitarios para ciertos presos, que podrían incluir a aquellos encarcelados por violaciones de derechos humanos, aunque insistió en que todos aquellos que cometieron delitos graves permanecerían encarcelados.

En cuanto a la inmigración, los candidatos presentaron diferentes enfoques respecto a la población indocumentada actual. Kast adoptó una postura firme, afirmando que no registraría ni regularizaría a ninguno de ellos. Les dio “92 días” antes de que perdieran todos los beneficios estatales, afrontando una deportación “con solo lo puesto”.

Por el contrario, Jara respaldó su empadronamiento. Quienes se negaran a registrarse serían expulsados, añadió.

Jara cuestionó a Kast sobre la recién promulgada ley de la semana laboral de 40 horas. “No vamos a tocar las 40 horas”, respondió, señalando que estudiaría sus efectos en las pymes. Kast también enfatizó que “no hay crecimiento sin seguridad” y propuso una reforma tributaria para reducir la carga impositiva del 27% al 23%.

La contendiente de izquierdas centró su atención en la eficiencia estatal, proponiendo trasladar la oficina de proyectos de inversión a la Presidencia, modernizar los puertos e implementar la recién aprobada ley de permisos sectoriales.

En el ámbito internacional, ambos coincidieron en que Nicolás Maduro debe renunciar a la presidencia de Venezuela. “Tiene que irse, definitivamente. Vivo para que pague con la cárcel”, dijo Kast. “Maduro debe dejar el poder”, coincidió Jara.

En cuanto a la corrupción, Jara se mostró a favor de levantar el secreto bancario, mientras que Kast sugirió auditar todas las instituciones estatales porque “quien no hace nada, nada teme”.